La Sycamore Education Foundation nomme les lauréats du Distinguished Alumni Award – Shaw Local

SYCAMORE – La Sycamore Education Foundation a récemment nommé Sarah Gallagher Chami, Mark Pietrowski et Sally Stevens récipiendaires du Distinguished Alumni Award 2023.

Les prix sont décernés chaque année aux anciens élèves de Sycamore High School, selon un communiqué de presse.

Les récipiendaires sont des anciens élèves qui ont maintenu un niveau d’excellence élevé et ont apporté leur contribution à leur domaine. Le prix rend également hommage aux réalisations personnelles, communautaires ou professionnelles des diplômés.

Stevens est diplômé du Sycamore High School en 1948 et a fréquenté le Lake Forest College. Elle a travaillé comme secrétaire de l’école secondaire Sycamore et trésorière du conseil scolaire pendant 12 ans.

Stevens a également été secrétaire de six présidents de la Northern Illinois University pendant 32 ans. Elle est membre du NIU Women’s Club, du DeKalb Drama Club, du Sycamore-DeKalb Panhellenic, du Sycamore Women’s Club, de 100+ Women Who Serve, du conseil d’administration du YMCA et des comités de collecte de fonds de la bibliothèque publique DeKalb et du théâtre égyptien.

Stevens est également membre du conseil d’administration du Kishwaukee Symphony Orchestra. Elle a reçu le NIU Outstanding Philanthropist Award, l’Altrusa International Woman of Accomplishment, le NIU Alumni Association FR Geigle Service Award, le Boy Scouts of America Tribute to Heroes Award et le Kishwaukee YMCA Key Leader Award.

Stevens a été intronisé au Temple de la renommée de la Chambre de commerce de DeKalb. Elle préside également plusieurs comités de collecte de fonds. Stevens siège au conseil d’administration du Sycamore Women’s Club, préside les programmes du comité commémoratif, a occupé des postes de direction à Oak Crest et a été nommée « NIU Huskie Legend ».

Gallagher Chami est le seul enfant du juge T. Jordan et de Deborah Gallagher. Elle est diplômée du Sycamore High School avec distinction en 1996.

Chami a étudié à l’Université DePaul et à la Chicago Kent School of Law. Elle a travaillé dans des tribunaux pénaux et civils, en tant que procureure dans les comtés de Cook et de DeKalb. Chami a travaillé au Turner Law Office et au cabinet d’avocats Dixon Gallagher Chami LLC.

Elle a des nominations au sein du district scolaire de Sycamore, de la ville de Sycamore et de divers conseils d’administration caritatifs.

Chami a été nommée juge associée du 23e circuit judiciaire en 2022. Elle vit actuellement à Sycamore avec son mari, Elie, et leurs enfants, Michael, Norah, Sophia et Elena.

Pietrowski était un journal étudiant du lycée Sycamore et membre de l’équipe de basket-ball. Il a obtenu un diplôme d’associé du Kishwaukee College, où il a été sénateur étudiant et a organisé deux forums.

Pietrowski a été transféré à la Northern Illinois University, où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en communication ainsi qu’un doctorat en éducation en leadership dans un collège communautaire.

Il était membre de la NIU Public Relations Student Society of America, a travaillé pour le journal étudiant Northern Star, a été président du comité de communication des étudiants diplômés et a reçu les prix Outstanding Major et Martha D. Cooper Teaching Assistant Peer Leadership.

Pietrowski a été sélectionné pour le programme de leadership du système Edgar Fellow de l’Université de l’Illinois en 2018. Il a été élu au conseil d’administration du Kishwaukee College en 2009, en tant que représentant du district 3 du conseil du comté de DeKalb en 2012 et en tant que maire de Cortland en 2021.

Pietrowski a été délégué à la Convention nationale démocrate de 2012 pour le président Barack Obama et a été délégué du 14e district du Congrès pour l’État de l’Illinois.

Il a été président du conseil d’administration du comté de DeKalb et président de la réserve forestière du comté de DeKalb en 2014.

Pietrowski est membre du Cortland Lions Club et du DeKalb County Farm Bureau. Il est également membre du conseil d’administration du bureau des congrès et du tourisme du comté de DeKalb, membre du conseil d’administration de Joseph Glidden Homestead and Historical Center, vice-président et membre du conseil d’administration de l’Egyptian Theatre, et membre du conseil d’administration de DeKalb Kiwanis et ancien président.

Pietrowski est le doyen-conseil et directeur du NIU College of Engineering and Engineering Technology. Il est un allié de la communauté des étudiants sans papiers, un allié LGBTQA, un allié et facilitateur du CODE, un membre de la NIU Rentitants Association et un membre du Conseil du personnel opérationnel et du Conseil universitaire.

Il a reçu le prix présidentiel d’excellence du personnel professionnel de soutien en 2017. Pietrowski réside actuellement à Cortland avec sa femme et ses deux chiens.

Sally Stevens (Photo fournie par la Sycamore Education Foundation)