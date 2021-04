Le Dr Kavita Patel a déclaré mardi à CNBC qu’elle pensait que la recommandation de la Food and Drug Administration selon laquelle les États suspendaient l’utilisation du vaccin Covid à injection unique de Johnson & Johnson serait susceptible d’avoir des effets durables sur les efforts du pays pour lutter contre la pandémie.

«C’est un coup dévastateur pour cet effort de vaccination J&J aux États-Unis», a déclaré Patel, un médecin de soins primaires à Washington qui a travaillé sur des initiatives de soins de santé dans l’administration Obama tout en servant de directeur des politiques pour le Bureau des affaires intergouvernementales et Engagement publique.

Dans une interview sur « Squawk Box », Patel a déclaré que l’offre de vaccins à deux doses de Pfizer et Moderna ne sera pas en mesure de combler rapidement la demande créée par la pause J&J. Cela retardera les efforts de vaccination des États-Unis, a-t-elle ajouté.

La recommandation de la FDA, publiée plus tôt mardi, est intervenue après que six vaccinés J&J aux États-Unis aient développé des problèmes de coagulation sanguine rares et graves.

Dans un tweet, le régulateur américain a déclaré que son action était prise « par prudence ».

Les six cas sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, les symptômes se développant six à 13 jours après avoir reçu le vaccin.

À partir de maintenant, J&J a déclaré qu’il n’y avait « aucune relation causale claire » entre ces événements rares et le vaccin. Le géant américain de la drogue a également déclaré qu’il travaillait avec les régulateurs.