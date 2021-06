La suspension de Trump de Facebook met un frein à la collecte de fonds en ligne

WASHINGTON – Facebook a suspendu vendredi l’ancien président Donald Trump de sa plate-forme pendant deux ans, ce qui compromet sa capacité à utiliser les médias sociaux pour amasser des fonds pour tous les républicains qu’il soutient lors des élections de mi-mandat de 2022.

La société a annoncé qu’elle rétablirait Trump le 7 janvier 2023, avant l’élection présidentielle de 2024, mais pas à temps pour les mi-mandats. Trump a quitté la plate-forme depuis le lendemain de l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole.

Les candidats républicains devront faire preuve de « créativité » dans leurs efforts de collecte de fonds plutôt que de s’appuyer sur les prouesses de Trump sur les réseaux sociaux, selon Bret Jacobson, président de l’agence de plaidoyer numérique pour les conservateurs Red Edge.

« Donald Trump est essentiellement devenu le gros bouton rouge » facile « pour de nombreux dons », a-t-il déclaré.

« Trump serait resté le billet rapide le plus simple pour le succès de la collecte de fonds pour les candidats qu’il a soutenus, et ils auraient pu diffuser ces publicités sur Facebook et Instagram pour générer un succès de don assez rapide parmi les partisans de Trump », a déclaré Jacobson. « À ce stade, les républicains devront probablement davantage se tourner vers des messages axés sur les problèmes et établir des distinctions claires entre eux et leurs adversaires. »

Interdit non seulement de Facebook, mais aussi de Twitter, Instagram et YouTube, Trump a eu recours à des déclarations de type tweet et à des e-mails de collecte de fonds abrasifs pour faire passer son message, tandis que des chaînes telles que One America News Network ont ​​porté le flambeau. Trump a précédemment lancé un site Web sur lequel il a publié des déclarations écrites, mais l’a retiré en raison du faible lectorat cette semaine.

Tout en continuant à colporter les fausses allégations de fraude électorale qui l’ont fait interdire en premier lieu – et qui auraient contribué à inciter à l’émeute meurtrière du 6 janvier – Trump a également utilisé son temps libre sur les réseaux sociaux pour envoyer des blitz d’approbation de bulletins de vote. Des candidats républicains qui pourraient profiter d’un coup de pouce de l’ancien président.

« La décision de Facebook est une insulte aux 75 millions de personnes qui ont établi un record, ainsi qu’à de nombreuses autres, qui ont voté pour nous lors de l’élection présidentielle truquée de 2020 », a déclaré Trump dans un communiqué. « Ils ne devraient pas être autorisés à s’en tirer avec cette censure et ce silence, et finalement, nous gagnerons. Notre pays ne peut plus supporter cet abus! »

Sans une présence sur les réseaux sociaux grand public, Trump pourrait avoir du mal à communiquer efficacement son message à un large public, ce qui a été un élément clé de son ascension politique et de son accession à la présidence la dernière fois.

Bien que Trump soit plus connu pour son activité sur Twitter, il a utilisé Facebook pour récolter de l’argent et diffuser son message pour les campagnes 2016 et 2020.

« Surtout en 2016, Trump a effectivement utilisé Facebook pour s’adresser directement aux électeurs plutôt que de devoir nécessairement dépenser beaucoup d’argent à la télévision, et il a donc trouvé ses partisans potentiels sur une plate-forme beaucoup plus rentable et beaucoup plus ciblée », a déclaré Jacobson.

Selon l’ancien directeur de campagne et directeur numérique de Trump, Brad Parscale, qui a été remplacé l’année dernière avant les élections de 2020, Facebook a joué un rôle déterminant dans la majeure partie des collectes de fonds en ligne lors des élections de 2016, en utilisant des publicités numériques peu coûteuses à envoyer aux potentiels. électeurs.

« Facebook et Twitter étaient la raison pour laquelle nous avons gagné ce truc », a déclaré Parscale à Wired juste après la victoire de 2016. « Twitter pour M. Trump. Et Facebook pour la collecte de fonds. »

Facebook a averti que Trump ferait face à un « ensemble strict de sanctions à escalade rapide » s’il continuait à enfreindre les règles de l’entreprise lors de sa réintégration en 2023.

Jacobson a déclaré que l’équipe de Trump devra faire attention lors de sa réintégration à utiliser la plate-forme pour diffuser ses messages, mais restez dans les règles qui lui permettront de continuer à le sortir et à rapporter de l’argent.

« Il a pu passer de cheval noir à leader au sein du GOP en un temps presque record en utilisant une plate-forme bien meilleure que n’importe lequel de ses rivaux », a déclaré Jacobson.

Contributeur : David Jackson