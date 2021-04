La pause temporaire de l’Amérique dans l’utilisation du vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson n’interférera pas avec celle du président Joe Biden but de ramener la nation à un semblant de normalité d’ici le jour de l’indépendance, a déclaré mardi le doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown.

« Je pense que cela va être un échec sur le calendrier en termes de vaccination des Américains », a déclaré le Dr Ashish Jha. « Je ne pense pas que cela affectera du tout la chronologie. »

Les agences fédérales de santé ont informé mardi que les États-Unis devraient suspendre temporairement l’utilisation du vaccin à dose unique de J&J après que six femmes sur environ 6,9 millions de personnes qui ont reçu le vaccin aient déclaré avoir des caillots sanguins sévères. Les caillots sanguins sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans. Une femme est décédée et une autre est dans un état critique. Ils ont tous développé des symptômes 6 à 13 jours après avoir reçu le vaccin, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies et Food and Drug Administration.

Jha a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que les mesures de mise en garde étaient la preuve que « le système fonctionne » et que l’action rapide du gouvernement peut contrer l’hésitation à l’égard des vaccins.

«J’espère que cela renforcera la confiance des gens dans le fait que nous ne prenons pas les événements indésirables à la légère, que nous les enquêtons et que nous nous assurons vraiment que ces vaccins sont très, très sûrs.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a réaffirmé que la pause vient « d’une grande prudence » et qu’elle donnera aux responsables de la santé le temps d’enquêter.

« Vous voulez vous assurer que la sécurité est la question importante ici », a déclaré Fauci lors d’un Point de presse de la Maison Blanche Mardi. « Nous sommes tout à fait conscients qu’il s’agit d’un événement très rare. Nous voulons que cela soit réglé le plus rapidement possible. »

Jha a déclaré à l’hôte Shepard Smith qu’il « s’attend à ce que la pause dure des jours, pas beaucoup plus longtemps », et a fait écho à l’affirmation de Fauci sur la rareté des caillots sanguins.

« Le point clé ici est qu’il s’agit d’un événement indésirable incroyablement rare », a déclaré Jha. « Cela n’affectera pas du tout beaucoup de gens, et je pense juste que, par prudence, nous prenons juste une pause pour voir ce que nous pouvons en savoir. »