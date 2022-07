La suspension de l’agence juive augmente les tensions entre Israël et la Russie

L’Agence juive a joué un rôle essentiel pour aider plus de 238 000 Juifs à immigrer de Russie depuis 1989. Le groupe a également facilité une vague de 16 000 immigrants depuis le début de la guerre en Ukraine et 37 000 autres qui sont entrés en Israël avec des visas de tourisme et demandent le statut de résident ou attendre la fin de la guerre.

« C’est de la paperasse de routine. Personne ne le cache. C’est ce que l’Agence juive a toujours fait », a déclaré le responsable, qui a demandé à ne pas être identifié pour discuter de l’affaire sensible. « C’est quelque chose d’absurde. Et cela nous montre qu’il y a des arrière-pensées.

Beaucoup en Israël voient Moscou comme des représailles à la position de plus en plus virulente d’Israël contre l’invasion.

Le Premier ministre de l’époque, Naftali Bennett, avait condamné la violence en Ukraine, mais s’était abstenu de critiquer directement le président russe Vladimir Poutine, malgré les pressions de Washington et d’autres alliés occidentaux. Au lieu de cela, Bennett s’est proposé comme médiateur, s’adressant à la fois à Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky et effectuant un voyage d’urgence à Moscou et à Berlin pour des entretiens.