La suspension de l’accord sur la mer Noire fera grimper les prix des céréales et de la viande en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique pourrait faire face à des prix plus élevés des céréales et de la viande après que la Russie a suspendu un accord négocié par l’ONU qui avait permis des expéditions sûres de céréales hors de la mer Noire.

Pendant le weekend, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré elle “ne peut plus garantir la sécurité des cargos secs civils participant à la Black Sea Grain Initiative et suspendra sa mise en œuvre à partir d’aujourd’hui pour une durée indéterminée”. Cela faisait suite à une attaque ukrainienne contre sa flotte à Sébastopol.

La production et la consommation de viande sont essentielles en Asie et pour de nombreux pays asiatiques, les céréales telles que le blé, le maïs et le soja sont nécessaires pour l’alimentation animale pour produire du bœuf, du porc, de la volaille ainsi que du poisson, ont écrit les auteurs Geneviève Donnellon-May et Paul Teng dans une note de recherche publiée par le groupe de réflexion singapourien RSIS.

Principaux exportateurs de la mer Noire, la Russie et l’Ukraine représentent environ un tiers des exportations mondiales de blé, 15 % des exportations mondiales de maïs et environ 2,1 % des exportations mondiales de sojaa déclaré la paire, ajoutant que les pays asiatiques sont particulièrement touchés car beaucoup importent de la région.

“Pour les consommateurs en Asie, attendez-vous à payer des prix encore plus élevés pour les aliments, y compris pour la viande, en raison du conflit prolongé ainsi que de la hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation”, a déclaré Donnellon-May à CNBC.

“Cela va s’aggraver en Asie-Pacifique avec des pays touchés par une hausse [priced] les prix des engrais, du carburant et des denrées alimentaires, exacerbant encore les perturbations des chaînes d’approvisionnement liées au Covid et les événements météorologiques extrêmes induits par le changement climatique, qui ont eu un impact sur la production agricole et la sécurité alimentaire.

“Les consommateurs de toute l’Asie-Pacifique devraient s’attendre à payer plus pour les denrées alimentaires de base et aussi pour la viande.”