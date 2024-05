La suspension de la jetée de Gaza, un autre coup dur pour la mission humanitaire américaine en difficulté

Les incidents répétés avec la jetée du Pentagone à Gaza ont déclenché un nouvel examen minutieux quant à savoir s’il est sûr et raisonnable de continuer à utiliser l’opération flottante pour apporter une aide humanitaire aux Palestiniens affamés, l’administration Biden insistant sur le fait qu’elle peut sauver la mission et d’anciens responsables militaires divisés sur la question de savoir si le faire. il est donc sage.

Les livraisons au-dessus de la jetée ont été suspendues mardi après qu’une section s’est libérée dans une mer agitée et a flotté. Il s’agit au moins du troisième revers significatif en une semaine ; quatre navires de l’armée américaine se sont échoués samedi et un soldat américain a été grièvement blessé la semaine dernière lors d’un incident que le Pentagone a refusé de donner des détails.

Les responsables de l’administration, qui affirment qu’il faudra des jours pour remonter la jetée, ont reconnu les difficultés mais soutiennent que le projet mérite d’être poursuivi dans le cadre d’un effort plus large visant à atténuer la terrible crise alimentaire.

« Pourquoi n’essaierions-nous pas ça? » » a déclaré mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’un point de presse à la Maison Blanche. « Si nous avions cette capacité, et qu’elle était à notre disposition, nous aurions le savoir-faire et l’expertise pour le faire ? Pourquoi laisserions-nous cela de côté ?

Le président Biden a annoncé le déploiement de la jetée en mars, qualifiant cet effort de mission d’urgence au cours de laquelle aucun militaire américain ne mettrait les pieds à Gaza. Une coterie de navires américains et de personnel embarqué a quitté le sud de la Virginie quelques jours plus tard, se lançant dans un transit d’une semaine et visant début mai pour qu’une structure flottante soit opérationnelle – un calendrier qui a glissé alors que la mer agitée agitait la côte de Gaza.