La suspension de Kyrie Irving est levée et devrait revenir sur les filets

“Je suis reconnaissant que nous puissions tous partager l’espace aujourd’hui car c’est un moment de l’histoire dont je me souviendrai pour toujours”, a déclaré Irving avant de répondre à la première question.

Irving, 30 ans, a déclaré aux journalistes qu’il était “à juste titre sur la défensive” lors de ses précédentes conférences de presse sur le lien vers le film qu’il avait publié sur Twitter le 27 octobre. Le film de 2018, hébergé par Amazon, s’intitule “Hebrew to Negroes: Wake Up Black America » et est animé par des tropes antisémites, y compris de fausses affirmations sur l’Holocauste. Le message d’Irving a finalement été supprimé.

Lors de deux conférences de presse après le message, Irving a refusé de s’excuser et n’a pas désavoué l’antisémitisme ou le film lui-même – ce qui a provoqué une indignation généralisée et finalement sa suspension. Irving a raté huit matchs. Nike a suspendu sa relation avec Irving.

“J’étais à juste titre sur la défensive qu’il y avait une hypothèse selon laquelle je pourrais être antisémite ou que je voulais publier le documentaire pour être côte à côte avec toutes les vues du documentaire”, a déclaré Irving. “J’étais sur la défensive au départ. Vous savez, comment pouvez-vous traiter quelqu’un d’antisémite alors que vous ne le connaissez pas ? Comment pouvez-vous appeler leur famille pour des choses dont nous n’avons pas d’antécédents ? Je n’ai aucune trace de quelque chose comme ça.

Il a ajouté: «Lorsque vous faites face à cette émotion, je pense que vous devez la laisser sortir. Et j’ai fait. Et il y avait certaines choses qui ont été mal interprétées et mal comprises dans ces commentaires et ces autres conférences de presse. Tout ce que je voulais dire, c’est que je suis fort avec les gens dont je viens.