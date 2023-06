La suspension de Chase Elliott soulève une question : les données de la voiture devraient-elles influencer les pénalités ?

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

MADISON, Illinois – Chase Elliott a nié avoir exercé des représailles contre Denny Hamlin.

Cette déclaration n’a pas passé le test de la vue, mais parfois de telles déclarations seraient suffisantes pour empêcher NASCAR d’émettre une pénalité.

Mais avec toutes les données que les équipes – et les réseaux de diffusion – ont sur chaque voiture, NASCAR donnant le bénéfice du doute a largement disparu.

Hamlin n’a même pas attendu la fin de la course de Charlotte lundi pour commencer à publier les données de direction, d’accélérateur et de freinage de la voiture Elliott pour montrer que l’accrocher à l’arrière droit a été fait avec intention.

Toutes les équipes et NASCAR ont ces données, mais Hamlin allait montrer « les reçus » de la raison pour laquelle il se sentait comme il l’a fait en plaidant pour une suspension d’une course pour Elliott.

Moins de 24 heures après l’incident, NASCAR a informé Elliott qu’il serait suspendu pour la course de dimanche à Gateway.

« Lorsque le test de la vue et les données correspondent, c’est généralement assez facile », a déclaré Hamlin. « Ils l’utilisent pour surveiller les redémarrages et tout ce genre de choses. »

La plupart des pilotes en réagissant à la suspension ont compris qu’avec les données disponibles, NASCAR les utiliserait. Les conducteurs variaient sur la mesure dans laquelle NASCAR devrait s’appuyer sur les données.

« Les choses se passent très vite », a déclaré Ryan Blaney, vainqueur de la course de Charlotte. « Vous ne connaissez pas les émotions de quelqu’un. Vous ne savez pas si – et je ne dis pas que c’était la situation – quelque chose était cassé ou si c’était une véritable erreur.

« Je ne pense pas que vous puissiez vous fier fortement aux données. Vous pouvez peut-être regarder cela, mais ensuite vous devrez regarder la situation, vous devrez en regarder des vidéos. Je pense qu’il se passe beaucoup plus de choses . »

Au cours des dernières décennies, les conducteurs bénéficiaient du doute. Maintenant, avec les données, le bénéfice du doute devient beaucoup plus faible.

« J’ai apporté des données quand Joey Logano m’a détruit en 2017 et ils n’ont pas donné deux s—-« , a déclaré Kyle Busch à propos d’un incident à Las Vegas. « C’est juste une question de je suppose que suffisamment de pilotes ont probablement fait cela où ils se sont dit: » OK, nous devrions probablement jeter un coup d’œil à cela et comprendre.

« Alors je pense que ça va. C’est bien. »

Kevin Harvick a également déclaré qu’il pensait que les données auraient pu montrer qu’Elliott aurait dû être pénalisé pour l’avoir empêché d’essayer d’atteindre le leader à Bristol il y a quelques années.

« Ils ont appris à Bristol qu’ils avaient besoin d’utiliser les données », a déclaré Harvick. « Depuis Bristol et en comprenant tout ce qui s’est passé là-bas et en disant qu’ils ne comprenaient pas les données à ce moment particulier, ils ont fait du bon travail en essayant d’utiliser les données.

« C’est là. C’est une opinion libre pour pouvoir regarder ça. Vous devez utiliser les données. »

Alors que les fans n’ont pas accès par eux-mêmes à toutes les données de direction, d’accélération et de freinage pour chaque équipe simultanément, les équipes et les diffuseurs ont la possibilité de les montrer. Et à cause de cela, l’intégrité du sport repose sur l’utilisation de NASCAR, a indiqué Brad Keselowski.

Keselowski l’a comparé à d’autres sports utilisant désormais la rediffusion instantanée après des années où les fans ont pu voir les rediffusions mais les officiels ne pouvaient pas les utiliser.

« Vous voyez dans d’autres sports que si les fans ont accès à un outil qui montre quelque chose, ils s’attendent à ce que l’arbitrage s’aligne sur cela », a déclaré Keselowski.

« Nous avons vu cela dans le baseball et le football où ils ont des rediffusions et les officiels n’en avaient pas et les officiels ne regardaient même pas les rediffusions. Cela a créé une déconnexion entre les fans et l’arbitrage qui n’était pas saine. »

Blaney ne veut pas voir les chauffeurs plaider leur cause avec juste des données.

« C’est définitivement quelque chose que je suis sûr que tout le monde va être, … ‘Regardez ce que ce gars m’a fait. Il y a ses données. Il était grand ouvert. Il n’a jamais levé. Il a tourné à droite ou à gauche' », a déclaré Blaney. . « Je ne pense pas que vous ayez besoin de trop vous impliquer là-dedans.

« Honnêtement, vous savez quand vous êtes détruit. Le côté des données est là pour que le monde entier puisse le voir, et c’est un bon outil à utiliser si vous voulez essayer d’attirer des ennuis à quelqu’un. C’est presque comme si vous disiez au principal d’être honnête avec toi. »

Dans ce cas, le principal savait à peu près ce qui s’était passé. Et en conséquence, le principal a suspendu le pilote le plus populaire du sport. C’était la même pénalité infligée à Bubba Wallace l’année dernière lorsqu’il a fait un geste similaire en détruisant Kyle Larson.

« Il serait difficile d’avoir une conversation avec Denny ou Bubba ou quelqu’un d’autre et de dire: » Hé, ce n’était pas OK pour Bubba de le faire et c’est OK pour Chase de le faire « », a déclaré le président de NASCAR, Steve Phelps.

« Nous détestons ça, mais c’est un appel que nous devions faire. »

Penser a voix haute

NASCAR a accordé une dérogation à Chase Elliott pour rester éligible aux séries éliminatoires malgré l’absence de la course dimanche en raison d’une suspension pour représailles flagrantes contre Denny Hamlin six jours plus tôt.

Certains pensent que pour donner plus d’impact à la pénalité, un pilote ne devrait peut-être pas obtenir de dérogation – et donc ne pas être éligible pour les séries éliminatoires.

Cela pourrait être la prochaine étape si les conducteurs continuent à accrocher les autres à l’arrière droit. Mais pour le moment, retirer l’éligibilité d’un pilote aux séries éliminatoires pour un manque de jugement de moins d’une seconde semble un peu trop sévère.

Si NASCAR voulait ancrer des points en séries éliminatoires ou peut-être même suspendre le pilote pour la première course en séries éliminatoires (rendant ainsi plus difficile de sortir du premier tour), cela pourrait être une bonne prochaine étape.

Mais pour la plupart des pénalités comportementales, enlever une chance à un championnat semble tout simplement trop – non seulement pour le pilote, mais aussi pour les relations potentielles de l’équipe avec les sponsors.

Dans les nouvelles

– Chase Briscoe a déclaré que la pénalité massive infligée par NASCAR à son équipe était justifiée car NASCAR a trouvé un conduit contrefait dans la voiture Stewart-Haas Racing de Briscoe après Charlotte. NASCAR a ancré Briscoe 120 points en saison régulière et 25 points en séries éliminatoires tout en infligeant une amende de 250 000 $ au chef d’équipe John Klausmeier et en suspendant Klausmeier pour six courses. Le directeur de la performance de SHR, Mike Bugarewicz, est le chef d’équipe par intérim de Briscoe.

— Corey Heim, qui mène le classement de la série de camions, a raté la course samedi à WWTR Gateway en raison d’une maladie, mais a conservé le point d’avance. NASCAR a accordé une dérogation à Heim pour rester éligible aux séries éliminatoires, et sans une autre course de camions jusqu’au 23 juin à Nashville Superspeedway, il devrait être prêt à revenir.

Pleins feux sur les réseaux sociaux

Statistique du jour

Kyle Busch compte désormais 63 victoires en carrière – sa victoire dimanche à Gateway était sa neuvième à partir de la pole.

Ils l’ont dit

« Nous avons évidemment remporté trois victoires, ce qui est formidable. Mais nous avons également connu des jours sombres. Nous avons connu des hauts et des bas jusqu’à présent cette année. » —Kyle Busch lors de sa première saison chez Richard Childress Racing

