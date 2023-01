La suspecte du “meurtre” d’Elle Edwards “a attendu une heure dans le parking du pub avant de tirer”

Le tireur qui a tué Elle Edwards devant un pub la veille de Noël avait attendu une heure dans son parking, a-t-on affirmé hier.

L’esthéticienne Elle, 26 ans, aurait été touchée par accident lorsque son assassin a tiré une dizaine de coups de feu à 23h50 avant de s’enfuir dans une Mercedes noire.

On pense qu’elle a été touchée lorsque son assassin a tiré une dizaine de coups de feu Crédit : PA

Le tueur d’Elle s’est bientôt enfui dans une Mercedes noire Crédit : PA

Quatre hommes ont été blessés lors de l’attaque au Lighthouse Inn bondé, à Wallasey, Merseyside.

La théorie du parking, rapportée localement, n’a pas été démentie par la police.

Un homme de 30 ans, soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre, a été libéré sous enquête puis rappelé en prison pour avoir enfreint son permis.

Un autre homme de 31 ans, plus une femme de 19 ans, ont été libérés sous caution.

La police a déclaré avoir procédé à plus de 20 autres arrestations dans le cadre d’une répression contre la criminalité générale dans la région.

Ils ont également effectué 56 perquisitions et six véhicules ont été saisis au cours de la période de trois jours.

Une déclaration publiée par le père au cœur brisé d’Elle, Tim, la semaine dernière, a déclaré: “Nous l’aimerons et elle nous manquera pour toujours.

Des hommages ont été rendus à l’esthéticienne du pub où elle est décédée Crédit : LNP

“Notre Elle May, l’étoile la plus belle et la plus brillante qui soit, pour toujours et à jamais.”

L’enquête est en cours.