La survivante mexicaine du béguin d’Halloween de Séoul craignait de mourir à Itaewon

“Je me suis dit : ‘D’accord, je vais être le prochain.’ J’ai vraiment cru que j’allais mourir”, a-t-elle déclaré. « J’étais complètement paralysé. À un moment donné, je ne pouvais plus sentir mes jambes. Je ne pouvais même pas bouger mes orteils.

Elle a été laissée comme ça, incapable de sentir des parties de son corps, jusqu’à ce qu’un jeune homme sud-coréen qui se tenait sur un rebord surélevé lui attrape les bras et l’arrache à la foule. Elle a dit qu’elle a pu ensuite regarder son téléphone et a vu qu’il était 22h57.

Les nombreuses blessures de Velandia montrent ce qui pourrait arriver lors d’un dangereux écrasement de foule. Dimanche, elle a rapidement développé de la fièvre et a passé quatre heures aux urgences de l’hôpital St. Mary’s de l’Université catholique de Corée, où on lui a diagnostiqué une rhabdomyolyse, une maladie potentiellement mortelle qui implique des lésions musculaires et une nécrose lorsque les cellules commencent à se développer. mourir. S’exprimant depuis son dortoir lundi, elle a déclaré que la douleur s’était aggravée. Une jambe est enflée et violette, et elle est incapable de poser tout son pied sur le sol pendant qu’elle marche.