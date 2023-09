La survie de GameStop exige une « frugalité extrême », déclare le PDG aux employés

Quelques heures seulement après avoir été nommé Arrêt de jeu Le PDG de , Ryan Cohen, a envoyé jeudi une note aux employés soulignant qu’il prendrait des mesures drastiques pour assurer la survie du détaillant de jeux vidéo en difficulté.

« Notre travail consiste à garantir que GameStop soit là pour les décennies à venir », a-t-il écrit dans l’e-mail envoyé aux employés de l’entreprise et aux dirigeants des magasins et obtenu par CNBC. « Une extrême frugalité est requise. Chaque dépense de l’entreprise doit être scrutée au microscope et tous les gaspillages éliminés. L’entreprise n’a pas besoin de délégants et de gaspilleurs d’argent. J’attends de chacun qu’il traite l’argent de l’entreprise comme si c’était le sien et qu’il montre l’exemple. »

Cohen, un investisseur activiste milliardaire et fondateur d’un détaillant d’aliments et de fournitures pour animaux de compagnie s’adressant directement aux consommateurs Moelleux , a été nommé jeudi matin nouveau dirigeant de l’entreprise. Il était auparavant président exécutif de GameStop. Fin juin, sa société RC Ventures était le principal actionnaire de la société avec une participation de 12,09 %, selon FactSet.

Cohen a obtenu le poste le plus élevé près de quatre mois après le licenciement du PDG de GameStop, Matthew Furlong. Cohen ne recevra pas de salaire dans son nouveau rôle.

Cohen est devenu partie intégrante de la frénésie des « actions mèmes », en investissant dans des sociétés, dont Bed Bath & Beyond, aujourd’hui en faillite. Il a rejoint le board de GameStop en 2021 au cœur du phénomène.

Les actions GameStop ont clôturé à 16,84 $ jeudi et ont chuté de près de 9 % cette année. Le cours de clôture était inférieur à un quart de son sommet historique de plus de 86 $ par action en janvier 2021.

Plus tôt ce mois-ci, GameStop signalé une perte nette de 2,8 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 108,7 millions de dollars pour la période de l’année précédente.

—

Lisez le mémo complet ci-dessous :

Sujet : Survie

J’irai droit au but.

Il n’est pas viable pour GameStop d’exploiter une entreprise déficitaire. La mission est de fonctionner de manière hyper efficace et rentable. Notre structure de dépenses doit nous permettre de faire face à tout scénario défavorable. Qu’il s’agisse d’une économie difficile ou d’une décélération des revenus due à la diminution des logiciels, nous devons être rentables. Notre travail consiste à garantir que GameStop soit là pour les décennies à venir. Une frugalité extrême est requise. Chaque dépense de l’entreprise doit être scrutée au microscope et tous les gaspillages éliminés. L’entreprise n’a aucune utilité pour les délégants et les gaspilleurs d’argent. J’attends de chacun qu’il traite l’argent de l’entreprise comme si c’était le sien et qu’il montre l’exemple.

Prospérer dans le commerce de détail signifie survivre. Si nous survivons, nous restons dans le jeu. Survivre, c’est éviter les péchés capitaux qui conduisent souvent les détaillants à l’autodestruction. Cela est généralement dû aux éléments suivants : achat de mauvais stocks, utilisation de l’effet de levier et dépenses de fonctionnement trop élevées. En évitant ces erreurs auto-infligées et en se concentrant sur l’essentiel, GameStop peut être là pendant longtemps.

J’attends de chacun qu’il retrousse ses manches et qu’il travaille dur. Je ne suis pas payé, alors soit je coule avec le navire, soit je redresse l’entreprise. Je préfère de loin ce dernier.

Ce ne sera pas facile. Bonne chance à nous tous.

Ryan

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.

— Gabrielle Fonrouge de CNBC a contribué à ce rapport.