La survie de Carlo Ancelotti au Real Madrid et les super pouvoirs derrière son succès

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti était dans une forme typiquement détendue lorsqu’il a parlé aux médias avant le match de la Liga de mardi à domicile contre le Deportivo Alaves cette semaine.

« J’ai eu la chance d’entraîner 300 matches dans le meilleur club du monde, a déclaré Ancelotti. Être sur ce banc est quelque chose de spécial. S’asseoir là 300 fois… Je ne dis pas que c’est un miracle, mais presque. »

Parvenir à un tel record dans un grand club européen est un exploit exceptionnel. C’est particulièrement impressionnant au Real Madrid, compte tenu de l’habitude du président Florentino Perez de recruter et de licencier des entraîneurs. Un seul entraîneur a dirigé plus de matches à Madrid : Miguel Munoz, avec 605 entre 1959 et 1974.

Heureusement, durant les deux mandats d’Ancelotti à la tête du Real (il était en charge de 2013 à 2015 et est revenu en 2021), l’équipe a remporté la Ligue des champions, d’abord en 2014, puis en 2022 et 2024. Mais gagner des trophées à lui seul ne suffit souvent pas à garantir la sécurité de l’emploi au Bernabeu.

Douze mois seulement après avoir offert au Real Madrid sa dixième Coupe d’Europe tant attendue en 2014, Ancelotti a été renvoyé par Perez en raison de problèmes sérieux dans leur relation. Son deuxième mandat a également été marqué par plusieurs moments difficiles, tout en offrant deux autres titres de Ligue des champions.

Survivre et prospérer dans l’environnement sans doute le plus exigeant du football est, comme Ancelotti lui-même l’a reconnu cette semaine, presque miraculeux.

Alors, comment a-t-il fait ?

En près de trois décennies de carrière en tant qu’entraîneur (il a débuté au club italien de la Reggiana en 1995), Ancelotti a acquis une grande expérience en travaillant pour de grands personnages habitués à donner des ordres et à les voir rapidement suivis.

A l’AC Milan (2001-2009), Silvio Berlusconi était le propriétaire du club, ainsi que le Premier ministre autoritaire de l’Italie pendant une partie du mandat d’Ancelotti. A Chelsea (2009-2011), son chef suprême était Roman Abramovich, un oligarque russe très secret. Au Paris Saint-Germain (2011-2013), le président était Nasser Al Khelaifi, un proche collaborateur des puissances au pouvoir au Qatar.

Entre ses passages à Madrid, ses supérieurs étaient le président sûr de lui du Bayern Munich, Uli Hoeness (Ancelotti était là en 2016-17), le président plus grand que nature de Naples, Aurelio de Laurentiis (en 2018-19) et l’actionnaire majoritaire d’Everton, Farhad Moshiri (2019-2021).

Le livre d’Ancelotti paru en 2016 — Quiet Leadership: winner hearts, minds and matches — comprend une section entière sur la « gestion ascendante », discutant de ses expériences face à des patrons hauts en couleur et puissants.

ALLER PLUS LOIN Carlo Ancelotti, joueur du Real Madrid, le chuchoteur des Galactiques et roi des coupes

Co-écrit avec l’ancien directeur de Chelsea Mike Forde et le consultant en management Chris Brady, il a été publié entre le licenciement de l’Italien par Madrid en juin 2015 et son arrivée au Bayern l’été suivant.

À Milan, écrit Ancelotti, il est vite devenu évident qu’il fallait accepter certaines réalités : « Avec Berlusconi, j’ai très vite appris que, puisqu’il était propriétaire de Milan, mon travail était de lui plaire. »



Ancelotti et Silvio Berlusconi photographiés en janvier 2006 (Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images)

En rejoignant Chelsea, Abramovich lui a demandé de jouer un football basé sur la possession. Pour ce faire, Ancelotti a demandé à Andrea Pirlo de jouer le rôle de meneur de jeu, mais lorsque cela n’était pas possible, il a utilisé Michael Essien dans ce rôle. Le livre ne s’en plaint pas, mais les lecteurs savent qu’il s’agit de deux types de joueurs très différents.

Ancelotti pouvait se permettre de ne pas obtenir tout ce qu’il voulait sur le marché des transferts, mais c’était plus problématique qu’à chaque fois que Chelsea perdait un match, Abramovich arrivait pour exiger personnellement des réponses.

« Cela m’a appris à gérer ce genre de président différent », a écrit Ancelotti dans son livre. « J’ai choisi de ne pas répondre à l’agression par l’agression, ce n’est pas ma façon de faire. J’aime réfléchir aux moments difficiles, aborder les problèmes avec sang-froid et raison. »

Ancelotti a décidé d’utiliser l’ingérence du propriétaire dans son travail pour motiver l’équipe, qui a remporté le doublé Premier League-FA Cup lors de sa première saison à la tête de l’équipe. Il a écrit que les joueurs savaient qu’Abramovich était « sur mon dos » et qu’ils « ont réagi de manière brillante ».

Il était difficile de réussir à long terme avec cette approche, et Abramovich a renvoyé Ancelotti après une saison sans trophée. Il a ensuite rejoint le PSG, où le directeur général était Leonardo, « un ami à moi de Milan ».

En l’espace de 12 mois, il était clair que les choses n’allaient pas fonctionner. Après la défaite du PSG contre Nice en décembre 2012, Leonardo lui a dit qu’il serait renvoyé s’il ne battait pas Porto lors du prochain match. Ancelotti a réalisé qu’Al Khelaifi avait décidé que le « projet » ne fonctionnait pas, il a donc informé ses dirigeants qu’il partirait à la fin de la saison.

L’étape suivante fut le Bernabéu, où Ancelotti a rapidement compris qu’il devait se concentrer sur l’entraînement de l’équipe première et ne pas s’inquiéter de choses qui échappaient à son contrôle. Dans son livre, il a expliqué qu’il avait compris qu’au Real Madrid, « on n’est qu’une pièce du projet ». Il a déclaré qu’accepter cela lui avait permis de se concentrer sur l’obtention du meilleur de ses joueurs.

Après trois saisons de pragmatisme de José Mourinho, Perez souhaitait un style de jeu plus attractif à Madrid. Ancelotti s’est mis au travail, accordant de plus grandes responsabilités aux cadres Sergio Ramos, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Il a également imaginé de nouveaux rôles pour Gareth Bale et Angel Di Maria dans un système tactique en 4-3-3. Il a obtenu « La Decima » dès sa première saison.

ALLER PLUS LOIN Le Real Madrid a souffert en Ligue des champions – jusqu’à ce que « La Decima » change tout

La force des relations construites par Ancelotti est démontrée par le fait que Ronaldo est l’invité d’honneur pour écrire un chapitre de Quiet Leadership.

« L’une des raisons pour lesquelles l’ambiance était si bonne, c’est que Carlo protégeait le vestiaire du président et de tout ce qui pouvait perturber l’équilibre de la famille », a écrit Ronaldo. « J’ai vu qu’il ne cède pas à la pression de qui que ce soit : il prend ses propres décisions. »



Ancelotti et Ronaldo célèbrent leur qualification pour la finale de la Ligue des champions 2014 (Stuart Franklin – UEFA/UEFA via Getty Images)

Mais tout n’était pas parfait. Quiet Leadership raconte également que Perez a informé Ancelotti que l’agent de Bale avait déclaré que son client voulait jouer plus en position centrale sur le terrain. L’Italien a parlé directement avec le joueur, lui expliquant la configuration de l’équipe et son rôle essentiel dans celle-ci. Il a également profité d’une conférence de presse pour dire à l’agent de « se taire ». Ancelotti a écrit que cela a changé sa relation avec Perez.

Après quelques défaites début 2015, la hiérarchie du club s’est inquiétée d’un rapport affirmant que les séances d’entraînement du Real n’étaient pas assez intenses. Ancelotti pensait que l’équipe avait besoin de plus de repos, surtout avec des joueurs importants comme Ramos et Modric blessés. Le problème n’a jamais été résolu et lorsque la saison s’est terminée sans trophée majeur, le coup de grâce a été lancé.

Ancelotti a écrit que son séjour à Madrid a été « plus court qu’il ne l’avait espéré, mais aussi plus long que beaucoup de ceux qui y parviennent ».

Il a ajouté : « Diriger peut parfois impliquer des compromis, surtout dans les plus grands clubs, mais pas lorsqu’il s’agit de votre expertise et que vous avez la conviction de vos décisions. »

De retour à Madrid à l’été 2021, Ancelotti était bien conscient des problèmes qui avaient provoqué des frictions la première fois. Il a accepté sans se plaindre que le club ajoute le préparateur physique Antonio Pintus à son équipe, et a répété à maintes reprises que l’énergie et le physique étaient essentiels pour réussir dans le football d’aujourd’hui.

Mais il a aussi insisté pour que son propre fils Davide, alors âgé de 34 ans, soit son adjoint. Cela a fait froncer les sourcils au Bernabéu, où le numéro deux a souvent été une ancienne légende du club avec l’oreille du président. Ancelotti parle beaucoup dans son livre de la façon dont son équipe la plus proche est comme une famille. C’était littéralement le cas.

ALLER PLUS LOIN La réinvention du Real Madrid par Carlo Ancelotti montre pourquoi il devrait être compté parmi les grands

Ancelotti savait aussi que le président continuerait d’avoir le dernier mot sur la politique de transfert. Cela signifiait adapter la tactique à l’effectif actuel. L’équipe s’est installée plus bas, ce qui signifie moins de courses pour les milieux de terrain vétérans Toni Kroos et Modric, et plus d’espace pour Vinicius Junior à exploiter. L’équilibre est venu du milieu de terrain Federico Valverde sur l’aile droite. Cela a porté ses fruits lorsque Valverde a aidé Vinicius Jr sur le but gagnant lors de la finale de la Ligue des champions 2021-22 contre Liverpool.



Ancelotti est assailli après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions 2022 (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Lorsque Karim Benzema est parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, Ancelotti souhaitait le capitaine anglais Harry Kane comme remplaçant direct. Cette option n’a pas été sérieusement envisagée par Perez, qui a donc créé un nouveau rôle offensif pour Jude Bellingham, auteur de 23 buts lors du doublé Liga-Ligue des champions remporté par Madrid la saison dernière.

Un tel succès était loin d’être inévitable. En mai 2023, le Real Madrid a été écrasé 4-0 par le City de Pep Guardiola lors d’une demi-finale retour décisive de la Ligue des champions, au moment même où le Barcelone de Xavi remportait facilement le titre de champion de la Liga. Ce fut une période mouvementée qui n’était pas sans rappeler celle qui a mis fin au premier mandat d’Ancelotti au Bernabéu.

Ancelotti avait une solution simple : le Brésil le voulait comme prochain sélectionneur national. Sa première option était de rester dans la capitale espagnole, mais les spéculations ont continué jusqu’à la fin de la saison 2023-24, le contrat d’Ancelotti devant expirer en juin 2025.

C’était une situation délicate, car Perez n’est pas habitué à ce qu’un entraîneur ait un tel pouvoir de négociation. La hiérarchie du Bernabéu a envisagé d’autres options, notamment celle de l’entraîneur du Bayer Leverkusen, Alonso. Pendant ce temps, l’équipe d’Ancelotti a enchaîné 17 matchs sans défaite, 14 victoires et trois nuls, dont un Clasico remporté 2-1 à Barcelone, ce qui lui a permis de prendre le contrôle de la course au titre en Liga. Fin décembre, on lui a proposé une prolongation jusqu’en 2026 et il a accepté.

« Je ne peux pas contrôler la direction du président, je ne peux qu’espérer l’influencer, et la meilleure façon d’y parvenir est de gagner », a écrit Ancelotti dans son livre de 2016.

Le mois dernier, un autre moment gênant s’est produit. Les Ancelotti voulaient que Madrid engage Andy Mangan, 38 ans, l’entraîneur de Stockport County, un proche de Davide. L’idée n’a pas plu à tout le monde au Bernabéu et les autorités espagnoles ont finalement refusé à Mangan un permis de travail.

Le Real Madrid n’a pas bien débuté la saison, le départ de Kroos lui ayant fait cruellement défaut. Le fait que Stuttgart ait eu plus de possession de balle (54% contre 46%) lors du match de groupe de la Ligue des champions la semaine dernière au Bernabéu a alimenté un débat sur le style de jeu de l’équipe (même si Madrid a gagné 3-1).

Ancelotti a ensuite dû faire face à des questions difficiles de la part de journalistes bien conscients que Perez préfère voir son équipe dominer la possession. et jouer un football offensif avec style.

« Nous pourrions peut-être mieux jouer, mais les supporters du Real Madrid sont habitués à voir un football rock and roll, pas beaucoup de touches de balle », a-t-il répondu avec calme. « Nous essayons, avec nos caractéristiques, de rendre les supporters heureux. Les supporters aiment gagner plus que bien jouer. L’idéal est de gagner et de bien jouer ».



Ancelotti avec ses joueurs du Real Madrid en pré-saison en août (Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images)

C’était typique d’Ancelotti. Il a souligné que son équipe, surtout au milieu de terrain et en attaque, était composée de joueurs adaptés à un football « divertissant, direct, intense et rapide ». Le message sous-jacent était qu’il tirait le meilleur parti des joueurs disponibles, alors que tout le monde savait que ce n’était pas lui qui était le principal responsable de la constitution de l’équipe. Tout cela a été dit avec calme, montrant qu’il contrôlait la situation et que personne ne devait s’inquiéter.

Tous les cadres dirigeants ne réagissent pas de cette façon aux critiques ou aux interférences de leurs supérieurs. Certains ont plutôt tendance à se laisser influencer par leur ego. Mais à ce stade de sa carrière et de sa vie, Ancelotti, 65 ans, a suffisamment confiance en lui pour ne pas réagir aux critiques que d’autres pourraient prendre personnellement. Son expérience de nombreux propriétaires et présidents différents lui a appris à être philosophe.

« J’ai appris qu’être licencié – et même recruté – ne dépend que rarement de soi », écrit Ancelotti dans Quiet Leadership. « Il s’agit toujours de la personne qui vous embauche ou vous licencie. Faites votre travail du mieux que vous pouvez et laissez les autres vous juger, car ils le feront de toute façon. »

Dans une autre partie du livre, il le dit différemment.

« Comme l’aurait dit Vito Corleone dans l’un de mes films préférés, Le Parrain, « Ce n’est pas personnel. C’est juste une affaire. »

(Photo du haut : Angel Martinez – UEFA/UEFA via Getty Images)