Des images de surveillance ont été publiées, montrant le copropriétaire d’un bar de la ville de New York écrasant l’adjoint d’un shérif avec sa voiture.

Danny Presti, propriétaire de Mac’s Public House, aurait pu être vu à la caméra alors qu’il tentait de s’éloigner de son bar de Staten Island samedi soir.

Cela est venu juste au moment où les députés tentaient de l’arrêter pour avoir servi des clients en violation des ordres de fermeture de la ville et de l’État mis en œuvre pour enrayer la pandémie de coronavirus.

On pouvait voir Presti courir précipitamment vers sa voiture, heurter un adjoint, puis conduire pendant environ 100 mètres avec l’adjoint toujours accroché au capot.

Danny Presti, qui possède Mac’s Public House, à droite, à côté de son avocat, Louis Gelormino, à gauche, tous deux sont apparus sur Hannity sur Fox News lundi soir en disant qu’il avait « peur pour sa vie »

Une vidéo publiée sur Fox News montre Presti poursuivi par deux individus en noir alors qu’il court vers sa voiture

Les avocats de Presti disent que les images de surveillance de l’incident vues par Fox News le montrent « courir pour sauver sa vie contre des individus non identifiés » parce qu’ils étaient vêtus de vêtements sombres et que Presti ne savait pas qu’ils étaient des agents des forces de l’ordre.

On peut voir Presti monter dans un véhicule alors que deux autres hommes, vêtus de noir, courent après lui.

Pressti parvient à monter dans le véhicule avant que les deux autres hommes ne l’atteignent.

On se tient devant la voiture alors qu’elle commence à avancer. On peut alors voir l’homme accroché au capot de la voiture pendant qu’elle démarre.

Presti a affirmé que les deux hommes ne se sont à aucun moment identifiés comme des policiers

Lorsqu’un agent a essayé la porte passager, un autre agent a pu être vu accroché au capot

L’adjoint avait deux jambes cassées mais était sorti de l’hôpital lundi.

Presti, 34 ans, a été inculpé de voies de fait au troisième degré, de conduite imprudente, de menaces et de résistance à l’arrestation et a été libéré sans caution.

S’exprimant sur Fox News lundi soir, Presti a déclaré qu’il avait peur et qu’il courait pour cela.

«J’avais peur de tout le temps. J’avais peur tout le temps, à cause de l’épreuve qui s’est produite, je courais pour ma vie parce que c’est exactement ce que je pensais qu’il se passait. A aucun moment je n’ai pensé que c’étaient des shérifs.

« Deux gros officiers costauds sont sortis entre une voiture garée derrière lui et ont crié « Presti, hé Presti » et ont commencé à lui courir dessus. C’est ce qui a déclenché toute la série d’événements », a ajouté l’avocat Lou Gelormino.

Presti aurait dit aux hommes de s’éloigner mais pense qu’il n’avait pas d’autre choix que de partir

Alors que Presti part en vedette, on peut encore voir l’un des officiers accroché au capot

Un autre officier poursuit alors que la voiture sort du cadre avec l’officier qui tient toujours

Danny Presti, propriétaire du Mac’s Public House à Staten Island, est escorté du 122nd Precinct à New York après son arrestation pour avoir heurté un officier du shérif avec sa voiture alors qu’il aurait tenté de fuir son arrestation

Plus tôt lundi, dans une brève déclaration, Presti a déclaré qu’il respectait toujours les forces de l’ordre.

«Je pense que vous découvrirez à la fin de l’enquête que je n’ai rien fait de mal», a-t-il déclaré.

« Les officiers du shérif ont enfreint toutes les procédures appropriées pour effectuer une arrestation », ont déclaré les avocats de Presti, affirmant que les agents ne s’étaient pas identifiés.

« Si le bureau du shérif veut continuer à jouer son nouveau rôle en tant qu’application de la loi, j’exhorte la ville à leur fournir une formation appropriée. Aussi, ne perdons pas de vue le fait que tout cet incident concernait le service illégal d’un hamburger et d’une bière.

Lors d’une conférence de presse lundi à Staten Island, les partisans de Presti ont déclaré que le gouverneur et le maire tentaient « d’écraser le petit homme qui ose parler » tout en essayant de protéger sa petite entreprise au milieu de la pandémie.

Le bar de Staten Island a été le théâtre de manifestations la semaine dernière, sur la photo, après que le bureau du shérif a déclaré que des agents en civil avaient pu entrer et commander de la nourriture et des boissons mardi. Presti a été arrêté à l’époque

Mercredi soir, environ 2000 personnes se trouveraient devant le bar de Staten Island en scandant «Defund The Sheriff», Cuomo craint! et ‘USA USA’

Ils ont déclaré qu’une équipe d’adjoints du shérif – normalement impliqués dans des opérations civiles discrètes – est intervenue pour arrêter leur client comme s’il était un criminel dangereux, et que les blessures de l’unique adjoint n’étaient pas aussi graves que celles rapportées.

«Je peux assurer aux gens qu’il ne s’est pas cassé les jambes et je peux vous dire pourquoi», a déclaré l’avocat de Presti, Lou Gelormino. «Parce que M. Presti a été libéré sans caution. S’il avait renversé un adjoint du shérif, ils auraient demandé un demi-million de dollars de caution.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a qualifié Presti de «lâche» et a fustigé ceux qui le soutiennent toujours.

‘Comment oses-tu?’ Cuomo a déclaré lors d’un briefing sur le coronavirus. «Quel genre de signal envoyez-vous? Cela répugne aux valeurs de tout vrai New-Yorkais.

Presti est photographié après une arrestation antérieure la semaine dernière pour avoir enfreint les règles de restauration COVID

Presti avait déclaré son entreprise une « zone autonome » après qu’elle soit tombée dans une zone orange en raison de l’augmentation des taux de COVID-19 et n’était pas censée servir les clients à l’intérieur. Il avait déjà été arrêté pour avoir enfreint cette règle mardi

Les avocats et les partisans de Presti ont riposté en accusant les autorités d’avoir organisé une «embuscade politique».

Presti « devrait payer des conséquences très, très graves pour ce qu’il a fait », a déclaré le maire Bill de Blasio lors d’un autre briefing.

Staten Island est beaucoup plus conservatrice que le reste de New York et est le seul des cinq arrondissements de la ville à avoir voté pour le président républicain Donald Trump en novembre.

L’arrondissement abrite de nombreux policiers et pompiers et est généralement considéré comme un soutien aux forces de l’ordre.