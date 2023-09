La surveillance scolaire nuit aux enfants et gâche le temps consacré aux devoirs – rapport

Le pandémie-passage à l’ère de l’apprentissage à distance a déclenché une accélération d’une tendance déjà croissante : les entreprises de technologie éducative se battent pour vendre des écoles sur des systèmes pour surveiller les étudiants et filtrer leur navigation sur Internet. Même si les administrateurs scolaires affirment que ces outils sont nécessaires pour garantir la sécurité des enfants en ligne, les données récemment publiées partagées avec Gizmodo mettent en évidence de nombreux problèmes de confidentialité et les conséquences involontaires causées par leur déploiement rapide. Les enfants et les parents de tout le pays sont préoccupés par les nouvelles technologies, les étudiants issus de communautés historiquement marginalisées en faisant les frais..

Les premières choses à faire en VR, partie 2

Le Centre pour la démocratie et la technologie (CDT) a interrogé plus de 1 000 élèves du secondaire, ainsi que 1 000 enseignants et parents d’élèves du secondaire. et haut–étudiants d’âge scolaire pour évaluer leur attitude à l’égard des outils edtech. Les outils de filtrage de contenu qui empêchent les utilisateurs de rechercher certains mots-clés sur les appareils scolaires étaient omniprésents, avec près de 100 % des enseignants interrogés déclarant que leurs écoles utiliser eux dans une certaine mesure. Les étudiants et les enseignants affirment que ces outils leur rendent la vie plus difficile.

« Qu’elles soient anciennes ou nouvelles, les technologies déployées dans les écoles ont des impacts négatifs sur les élèves, et les écoles ne sont pas en mesure de répondre aux préoccupations croissantes », indique le rapport.

Près des trois quarts des étudiants interrogés par CDT ont déclaré que ces outils de filtrage rendaient plus difficile la réalisation de leurs cours en bloquant l’accès à du contenu et des informations utiles.. Les enseignants sont d’accord. Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre des rapports ont déclaré qu’elles pensaient que la technologie de filtrage laissait les étudiants isolés du contenu qui « les aiderait à apprendre en tant qu’étudiant » ou à « grandir en tant que personne ».

Les enseignants et les élèves affirment que le filtrage initialement destiné à cibler le contenu pour adultes est plutôt utilisé par certains administrateurs scolaires pour bloquer les contenus LGBTQ+ et liés à la race qu’ils jugent « inappropriés ». Les mesures disciplinaires et les sanctions en cas de violations ne sont pas appliquées au même rythme pour tous les étudiants. Le rapport révèle que les étudiants qui s’identifient comme LGBTQ+ et ceux qui sont handicapés dans les programmes d’éducation individualisés étaient plus susceptibles d’avoir des ennuis à cause de ces outils. 19 % des élèves des écoles qui utilisent la technologie de filtrage déclarent même avoir eu connaissance d’élèves « dénoncés » pour LGBTQ+ à la suite du filtrage. Cela représente une augmentation de six points de pourcentage par rapport à l’année scolaire 2021-2022.

« Les étudiants des écoles Title I, les étudiants handicapés et les étudiants LGBTQ+ continuent de subir le poids de l’utilisation irresponsable des données et de la technologie et des politiques en classe et à la maison », a déclaré Elizabeth Laird, directrice du CDT du projet d’équité dans la technologie civique, dans un communiqué. . « C’est alarmant étant donné que les écoles affirment utiliser les technologies pour assurer la sécurité de tous les élèves et améliorer leur expérience d’apprentissage. »

Les logiciels de surveillance des activités basés sur l’IA qui suivent l’activité en ligne des étudiants modifient de la même manière leur vie quotidienne. Environ les deux tiers des enseignants interrogés ont déclaré avoir vu des élèves disciplinés à l’école grâce à un logiciel de surveillance basé sur l’IA. Étonnamment, 38 % des enseignants ont déclaré qu’ils étaient au courant qu’un élève avait été contacté par les forces de l’ordre à la suite de la surveillance.

Les enseignants, les élèves et les parents ont également exprimé leurs inquiétudes quant au traitement par les administrateurs scolaires des données potentiellement sensibles des élèves. Plus que deux-un tiers (73 %) des parents se disent inquiets, un chiffre en hausse de 12 points de pourcentage par rapport à ceux interrogés un an auparavant. Malgré ces préoccupations, seulement 31 % des parents déclarent que leurs écoles ont sollicité leur avis sur la manière d’utiliser de manière responsable les données des élèves. Cas récents très médiatisés de violations de données et attaques de ransomware ciblant les systèmes scolaires peuvent contribuer à ces inquiétudes croissantes.

Les groupes demandent des conseils au ministère de l’Éducation

Une coalition de 19 organisations, dont l’Autistic Self Advocacy Network, le Bazelon Center for Mental Health et le Center for Learner Equity, ont fait référence au nouveau rapport dans une lettre envoyée au ministère de l’Éducation, dans laquelle elles ont appelé les responsables gouvernementaux à émettre des directives plus claires sur manières les écoles et prévenir la discrimination contre les classes protégées d’étudiants réalisées via edtech.

« Les écoles et les entreprises qui travaillent avec elles sont aux prises avec des questions sur l’utilisation responsable de l’IA dans l’éducation », a écrit l’organisation dans une lettre partagée avec Gizmodo. « Ils bénéficieraient de clarté sur la manière dont ils peuvent remplir leurs obligations de longue date en matière de droits civiques parallèlement au développement de l’IA en classe. »

Progrès récents dans les technologies d’IA générative comme ChatGPT et Google Barde ont déjà un impact sur la vie quotidienne des étudiants. La moitié des enseignants interrogés par CDT ont déclaré connaître un élève qui avait eu des problèmes pour avoir utilisé l’IA générative pour terminer ses devoirs, tandis que 58 % des étudiants ont admis avoir utilisé l’IA générative. Les entreprises technologiques sont course pour développer des outils de détection génératifs d’IA pour attraper ces étudiants, mais certains défenseurs craignent qu’ils pourraient pénaliser involontairement les anglophones non natifs.

« Le ministère de l’Éducation a le pouvoir de clarifier, de fournir des conseils et d’appliquer des protections des droits civils vieilles de plusieurs décennies concernant l’utilisation de la technologie dans les écoles », a déclaré la présidente du CDT et CEPO, Alexandra Reeve Givens. « Alors que nous approchons du premier anniversaire du Plan directeur de la Maison Blanche pour un Déclaration des droits de l’IAil est maintenant temps d’agir.