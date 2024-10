La surveillance des fonctionnaires fédéraux au bureau passe mal

Les principaux syndicats de fonctionnaires fédéraux ont étudié la surveillance des employés qui seront faits par la direction pour s’assurer qu’ils se présentent au bureau un minimum de trois jours par semaine. Les méthodes utilisées vont de la simple observation à l’analyse des données informatiques.

Plusieurs départements sont en train de bâtir des petits États policiers juste pour surveiller qu’il ya des fesses dans les sièges s’insurge le président de l’Association canadienne des employés professionnels, Nathan Prier.

Le leader syndical est d’avis que le gouvernement gaspille des fonds publics pour assurer la surveillance des fonctionnaires. Toute cette politique est un retour en arrière lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), Nathan Prier. Photo : Radio-Canada / Nickolas Persaud

Quelle est la plus-value d’avoir un système de surveillance — qui met l’accent sur la présence — plutôt que sur ce qu’on accomplit comme fonctionnaire ? se demande pour sa part de la présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Jennifer Carr.

La syndicaliste prévient que si jamais les outils utilisés par les gestionnaires pour surveiller les employés s’apparentent à l’utilisation d’un horodateur, l’ IPFPC va s’y opposer à 100 %.

Pas d’uniformité

D’un ministère à l’autre, les outils privilégiés pour s’assurer de la présence physique des employés sur les lieux de travail variant.

Chez Services publics et Approvisionnement Canada, l’équipe informatique suit les connexions des ordinateurs portables tout au long de la journée en utilisant les adresses IP pour compter le nombre de fonctionnaires travaillant sur place et à distance, indique la porte-parole Stéfanie Hamel. Les dirigeants reçoivent des rapports mensuels avec les taux de présence globaux [et] les noms ne sont jamais inclus précise-t-elle.

Au ministère des Finances, les données collées du système de garrot à l’entrée de l’édifice seront transmises de manière agrégée à la haute direction, relate le porte-parole Benoit Mayrand.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs fonctionnaires fédéraux doivent maintenant se présenter au bureau un minimum de trois jours par semaine depuis lundi. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Toutefois, le secrétariat du Conseil du Trésor, qui chapeaute le dossier du télétravail, n’appuie pas la surveillance proactive des employés (c’est-à-dire des listes de noms mises en corrélation avec la présence sur place) peut-on lire dans un document interne destiné aux chefs des ressources humaines dont Radio-Canada a obtenu une copie.

Les renseignements personnels des employés, tels que ceux provenant des registres d’accès aux immeubles, des données de garrots et des journaux de contrôle des réseaux électroniques (adresses IP partielles), ne devraient être utilisés que dans le cadre d’une enquête officielle afin de déterminer tout comportement inapproprié et/ou toute inconduite détaille-t-on.

Quant à la surveillance individuelle des fonctionnaires, les gestionnaires devraient s’appuyer principalement sur l’observation ou l’auto-déclaration des employés recommandé-t-on dans le document d’une trentaine de pages.

Un fonctionnaire qui ne respecte pas les exigences s’expose à des conséquences : la réprimande verbale, la réprimande écrite, la suspension sans solde d’une durée croissante et enfin la cessation d’emploi.

Une surveillance qui ne dit rien sur la productivité

Sans surveillance, les normes ne seront pas respectées croit le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion publique comparée à l’École nationale d’administration publique, Étienne Charbonneau.

Ce qui est important aux yeux du Conseil du Trésor, c’est de s’assurer que les employés sont là trois jours par semaine souligne-t-il.

Ce n’est pas une surveillance au sens de s’assurer que les employés font bien leur travail note M. Charbonneau, qui mène actuellement des recherches sur le sujet auprès du gouvernement fédéral et de certains gouvernements provinciaux. Il y a très peu de ministères qui ont des outils informatiques, des logiciels, des applications, qui vont vraiment surveiller la productivité. [et le] niveau d’activité.

Il est important que le gouvernement fédéral ignore si ses employés sont plus productifs de la maison ou du bureau.

Ce qu’on sait, c’est que les gens de la maison sont plus heureux, […] mais est-ce que les télétravailleurs sont plus productifs ? Il y a très peu d’organismes ou de ministères qui peuvent vous montrer des analyses. Une citation de Étienne Charbonneau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gestion publique comparée à l’École nationale d’administration publique

Comme on ne sait pas où les fonctionnaires sont plus productifs, M. Charbonneau estime que le nombre de jours requis en présentiel par le gouvernement est une préférence de l’employeur .

Ouvrir en mode plein écran Les principaux syndicats de fonctionnaires fédéraux ont manifesté dans les dernières semaines contre la nouvelle politique du gouvernement quant au télétravail. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Nickolas Persaud

La mise en place d’une règle uniforme permet de conserver le privilège du télétravail tout en particulier les iniquités entre employés, selon M. Charbonneau. Il y avait du grenouillage, des employés qui passaient d’un ministère qui exigeait trois jours par semaine [pour] essayer des emplois à deux jours par semaine au bureau illustre-t-il.

Les gestionnaires ont néanmoins, selon lui, moins de flexibilité maintenant pour gérer la présence de leurs employés.