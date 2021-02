La surveillance de l’ECG et de la pression artérielle enfin en direct pour Galaxy Watch Active2 et Galaxy Watch3

En janvier, Samsung a annoncé que ses Galaxy Watch Active2 et Galaxy Watch3 recevraient enfin une assistance pour la surveillance de l’ECG et de la pression artérielle sur 31 marchés à travers le monde. Bien que cette annonce ait donné l’impression que le déploiement était imminent, il a fallu attendre jusqu’à aujourd’hui pour que ces fonctionnalités soient enfin disponibles.

Mieux vaut donc tard que jamais. Voici la liste complète des endroits où vous pouvez désormais profiter de la nouvelle fonctionnalité: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Émirats arabes unis et Royaume-Uni.

L’application Samsung Health Monitor est ce dont vous avez besoin, et si vous êtes dans l’un des pays susmentionnés, elle est désormais disponible au téléchargement sur le Galaxy Store. Vous devrez également installer une nouvelle mise à jour logicielle pour votre montre avant de pouvoir commencer à utiliser l’application. Cette mise à jour est en cours de déploiement, mais si vous êtes impatient, vous pouvez la vérifier manuellement à partir de l’application Galaxy Wearable.

Notez que la surveillance de la pression artérielle nécessite un étalonnage avant utilisation. Pour ce faire, vous mesurerez votre tension artérielle à la fois avec la montre et un tensiomètre dédié trois fois, puis saisissez les valeurs que vous obtenez du moniteur autonome dans l’application. Après cela, vous pouvez simplement utiliser l’application elle-même avec votre montre.

L’ECG et la surveillance de la pression artérielle sont tous les deux «à venir» depuis le lancement de ces deux appareils portables l’année dernière, il est donc bon de les voir enfin arriver. Ce sont des caractéristiques très différenciées pour les montres Samsung, car la plupart des appareils portables ne peuvent pas non plus le faire.

