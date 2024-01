La surveillance de la Trump Organization signale des erreurs et des inexactitudes financières avant de statuer sur une affaire de fraude

La Trump Organization a coopéré avec son observateur indépendant mais risque de publier des états financiers inexacts, selon un rapport publié vendredi par un observateur nommé par le tribunal.

Le rapport précède le jugement attendu dans un procès civil de 370 millions de dollars impliquant la société de l’ancien président Donald Trump.

Trump, ses fils Eric Trump et Donald Trump Jr., ainsi que d’autres hauts dirigeants de la Trump Organization sont accusés par la procureure générale de New York, Letitia James, de s’être engagés dans un stratagème échelonné sur une décennie dans lequel ils ont utilisé « de nombreux actes de fraude et de fausses déclarations » pour gonfler le pouvoir de Trump. valeur nette afin d’obtenir des conditions de prêt plus avantageuses. Le juge chargé de l’affaire a déjà déclaré les accusés responsables d’avoir utilisé de faux documents pour faire des affaires. L’ancien président a nié tout acte répréhensible dans cette affaire.

Le rapport – publié à la demande du juge Arthur Engoron de résumer les 14 mois de surveillance de la Trump Organization par le tribunal – révèle que la société a fait preuve de coopération, a mis en œuvre certains changements et a apporté les corrections nécessaires aux états financiers. Cependant, sur la base de son examen de plus de 3 000 documents, la juge à la retraite Barbara Jones a identifié que la Trump Organization fournissait souvent des documents « manquant d’exhaustivité et d’actualité ».

Michael M. Santiago/Getty Images, FILE

“Il est important de noter que la Trump Organization a reconnu les problèmes de divulgation décrits après que je les ai portés à son attention et qu’elle s’est montrée ouverte aux recommandations visant à améliorer l’exactitude et la transparence”, a écrit Jones, notant que la société avait apporté des modifications à ses divulgations et fourni des informations supplémentaires. suite à des omissions.

Cependant, Jones a ajouté : « En l’absence de mesures pour traiter les éléments ci-dessus, mes observations suggèrent que des inexactitudes et des erreurs peuvent continuer à se produire, ce qui pourrait entraîner une déclaration incorrecte ou inexacte des informations financières à des tiers. »

Jones a également déclaré que la Trump Organization ne dispose toujours pas d’un service de conformité formel, a publié des déclarations contenant des erreurs et des inexactitudes et fonctionne d’une manière qui reflète “un manque de gouvernance efficace”.

“Par exemple, sur la base des incohérences décrites ci-dessus, il ne semble pas qu’il existe des normes, procédures ou formations comptables et de présentation adéquates associées à la préparation des informations financières. Dans la mesure où des normes et procédures adéquates existent, elles ne semblent pas avoir été suivi dans toute l’organisation”, a noté Jones.

Son rapport a été publié vendredi, une semaine avant le jugement attendu dans le procès pour fraude civile de 370 millions de dollars de Trump. La juge Engoron a surveillé de près la surveillance de Jones, utilisant l’un de ses rapports antérieurs pour justifier le début de la dissolution de la Trump Organization dans son ordonnance de jugement sommaire.

Michael M. Santiago/Getty Images, FILE

“Même avec une injonction préliminaire en place et avec un observateur indépendant supervisant son respect, les accusés ont continué à diffuser des informations fausses et trompeuses dans le cadre de leurs activités. Ce mépris continu de l’ordonnance antérieure du tribunal, combiné à la nature persistante de la fausse année de la SFC. année après année, ont démontré la nécessité d’annuler les certificats”, écrivait Engoron en septembre.

Exprimant son inquiétude quant au fait que les lettres de Jones offrent une image inexacte de la conformité de la Trump Organization, l’avocat de la défense Chris Kise a tenté en vain d’appeler Jones comme témoin au procès, ce qu’Engoron a rejeté en raison du rôle de Jones en tant que « bras du tribunal ».

Lorsqu’il a été appelé comme témoin, Mark Hawthorn, directeur de l’organisation Trump, a défendu son travail de coordination avec Jones et la conduite globale de l’entreprise.

“Nous pensons que nous avons répondu avec diligence et précision à tout ce qu’ils considéraient comme une objection”, a déclaré Hawthorn. “Aucun membre de cette équipe ne nous a jamais fait savoir qu’il avait découvert une fraude ou une quelconque irrégularité.”