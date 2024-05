La surveillance de la grippe aviaire reste limitée chez les humains

Dans un contexte d’inquiétude croissante face à l’épidémie généralisée de grippe aviaire parmi les bovins laitiers aux États-Unis, la surveillance des ouvriers agricoles qui ont été exposés à des vaches malades a été sévèrement limitée.

Aux États-Unis, un seul ouvrier laitier a été testé positif au virus, connu sous le nom de H5N1, bien qu’il y ait eu des rapports anecdotiques faisant état de travailleurs malades dans des fermes où les vaches étaient également malades. Les employés des laiteries travaillent en contact étroit avec du lait cru, qui contient de fortes concentrations de virus de la grippe aviaire lorsqu’il est produit par des bovins infectés.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent que toute personne exposée à des animaux infectés par le H5N1 soit surveillée pendant 10 jours, puis testée si elle développe des symptômes. L’agence a dit Barron’s Cette semaine, plus de 220 ouvriers agricoles dans tout le pays ont été surveillés pour détecter leurs symptômes, un chiffre qui représente un système de surveillance État par État qui est, au mieux, inégal.

Environ 70 personnes étaient surveillées dans le seul Colorado au 6 mai, selon un porte-parole du ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado, même si un seul des 36 troupeaux laitiers américains avec des infections confirmées se trouve dans cet État. Sur la base du décompte national du CDC, cela suggère que les autorités sanitaires n’ont surveillé que 150 personnes dans les huit autres États présentant des infections confirmées par des vaches.

La plupart des États ne semblent pas suivre les directives du CDC concernant la surveillance de l’exposition à la grippe aviaire. En réponse aux questions de Barron’s, la plupart des neuf États ayant des troupeaux laitiers positifs ont refusé de fournir des données sur la surveillance. Beaucoup ont déclaré qu’ils demandaient aux prestataires de soins de santé d’orienter les patients vers des tests.

Le Texas a déclaré avoir testé environ 20 travailleurs laitiers présentant des symptômes de grippe, ce qui a donné lieu au seul test positif de l’épidémie. L’Idaho a déclaré avoir testé une personne, le Nouveau-Mexique a déclaré avoir testé trois personnes et quatre États ont déclaré n’avoir testé aucun humain jusqu’à présent.

« On peut faire davantage », déclare Jennifer Nuzzo, professeur d’épidémiologie à l’Université Brown et directrice du Pandemic Center de l’école. « C’est ce que fait régulièrement la santé publique. Il y a donc, je pense, un simple manque de volonté pour protéger ces travailleurs agricoles, sous couvert de « c’est vraiment difficile ». Oui, c’est vraiment difficile. Mais le travail de santé publique est vraiment difficile.

Les contacts limités entre les autorités de santé publique et les travailleurs agricoles plus d’un mois après la première confirmation du virus de la grippe aviaire chez le bétail américain indiquent une lacune dans la réponse américaine à une épidémie.

Alors que les agences fédérales ont agi rapidement pour apaiser les inquiétudes des consommateurs concernant la sécurité de l’approvisionnement en produits laitiers et en viande bovine, les experts estiment qu’il faudrait faire davantage pour protéger les travailleurs. Le seul travailleur laitier ayant un cas confirmé de H5N1 souffrait d’une maladie bénigne et s’est depuis rétabli. Mais le risque pour les travailleurs agricoles semble réel au vu des épidémies antérieures : environ la moitié des personnes infectées par le H5N1 depuis l’apparition de la maladie il y a vingt ans sont décédées.

Personne ne peut dire si l’épidémie actuelle pourrait s’avérer aussi meurtrière. Mais en arrière-plan se profile la crainte de longue date que le H5N1 puisse déclencher une pandémie. Bien que le virus n’ait pas démontré sa capacité à se transmettre facilement entre humains, cela pourrait changer rapidement.

Le CDC a déclaré dans un communiqué à Barron’s Mardi, des « discussions sont en cours » avec plusieurs élevages pour participer à des études épidémiologiques, mais ces études n’ont pas encore commencé.

Certaines agences de santé publique de l’État reconnaissent quant à elles qu’il est difficile d’entrer en contact avec les travailleurs laitiers. Le porte-parole du ministère de la Santé et du Bien-être social de l’Idaho a déclaré que l’agence avait eu du mal à accéder aux travailleurs laitiers. Un rapport sur un ouvrier agricole du Texas qui a été testé positif au H5N1, rédigé par des scientifiques du gouvernement et publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterrea déclaré que « des enquêtes épidémiologiques n’ont pas pu être menées dans l’exploitation » où l’exposition a eu lieu.

Le porte-parole du ministère de la Santé du Texas a déclaré Barron’s que l’État n’a pas invité le CDC à mener une étude épidémiologique sur le terrain « parce que nous n’avons trouvé aucune ferme laitière intéressée à y participer ».

Les propriétaires agricoles se méfient souvent de l’attention du public et de l’implication du gouvernement dans leurs exploitations, car Barron’s a déjà signalé. La Fédération nationale des producteurs de lait, un groupe de l’industrie laitière, n’a pas désigné de responsable disponible pour une interview. Le groupe a dit Barron’s dans une déclaration selon laquelle mener des enquêtes épidémiologiques dans les fermes présentant des foyers actifs « est de la plus haute priorité ».

« Nous reconnaissons que c’est nouveau pour les producteurs laitiers, les gestionnaires d’exploitations agricoles et leurs travailleurs », a déclaré Jamie Jonker, directeur scientifique du groupe, dans le communiqué.

Les travailleurs des fermes laitières sont souvent des immigrés, certains sans papiers, avec peu de ressources financières et peu d’accès aux services de santé, selon les experts. Leur travail, quant à lui, les met en contact étroit avec le bétail et son lait. Les ouvriers amènent les vaches dans la salle de traite plusieurs fois par jour et connectent manuellement les mamelles des vaches aux machines à traire automatiques. Le travail est humide et salissant et implique une exposition abondante au lait cru. Dans les salles de traite mécanisées souvent utilisées dans les grandes fermes, les vaches se tiennent sur des plates-formes surélevées pendant la traite, plaçant les mamelles directement au niveau du visage des travailleurs.

« C’est à la fois un problème moral et un problème de santé publique si nous ne parvenons pas à surveiller et à protéger les travailleurs agricoles qui sont clairement les plus à risque de contracter cette maladie », déclare Elizabeth Strater, directrice des campagnes stratégiques chez United Farm Workers, un syndicat représentant le secteur agricole. travailleurs aux États-Unis « Les rapports des vétérinaires locaux et de la communauté des ouvriers agricoles soulèvent des inquiétudes quant au fait que les personnes les plus à risque ne sont pas suffisamment protégées et n’ont pas été étroitement surveillées. »

Une presse associée histoire publié le 1er mai citait une vétérinaire du Texas qui travaille dans des fermes laitières de la région de Panhandle, dans l’État, affirmant que dans presque toutes les fermes laitières ayant des vaches malades, elle voyait également des travailleurs malades.

« Nous avons également entendu des rapports de vétérinaires locaux qui avaient visité des fermes connues pour avoir des bovins positifs pour l’IAHP, selon lesquels certains travailleurs laitiers semblaient avoir des symptômes de rhume avec conjonctivite, mais qu’ils n’étaient pas en mesure de communiquer avec les travailleurs pour confirmer », a déclaré l’UFW. Strater a dit Barron’s. Elle a déclaré que le syndicat n’avait pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante.

Dans un communiqué, un attaché de presse du Département des services de santé de l’État du Texas a déclaré que certaines personnes dans les fermes laitières présentant des symptômes grippaux avaient été testées positives pour d’autres virus respiratoires, mais qu’il était « probable qu’il y ait d’autres personnes présentant des symptômes qui ne voulaient pas être infectées ». testé. »

Le CDC a demandé lundi aux responsables de la santé des États de mettre à disposition des équipements de protection individuelle dans les fermes laitières, et a déclaré que les États pourraient demander des équipements de protection supplémentaires auprès du stock du ministère de la Santé et des Services sociaux, si nécessaire.

L’autorité chargée d’enquêter sur les épidémies aux États-Unis appartient aux départements de la santé des États, qui doivent demander l’implication du CDC pour que l’agence puisse envoyer du personnel. Jusqu’à présent, aucun État n’a officiellement demandé au CDC d’enquêter sur des cas humains potentiels de H5N1 dans son État.

Nuzzo, l’épidémiologiste de Brown, a déclaré que les autorités fédérales doivent inciter les États et les fermes laitières à participer aux activités de sensibilisation et aux enquêtes. « Si nous nous présentons aux fins de tests, sans aucune ressource disponible, il s’agit essentiellement d’une mesure punitive », a-t-elle déclaré. « Cela pourrait signifier, au mieux, un arrêt de travail obligatoire, ce qui représente une perte de revenu. »

Dans le pire des cas, a-t-elle déclaré, un test positif pourrait signifier la perte d’un emploi au profit d’une personne capable de travailler.

Nuzzo conseille de donner aux élevages un accès rapide aux vaccins contre la grippe aviaire en échange d’une surveillance. Le gouvernement fédéral a stocké un vaccin qui, bien qu’il soit encore en cours de test, pourrait correspondre étroitement à la souche actuelle du virus, et a des centaines de milliers de doses prêtes à être utilisées, comme le prévoit Barron’s signalé le mois dernier. Nuzzo a déclaré que les agences gouvernementales devraient travailler par l’intermédiaire des organisations communautaires et des centres de santé qui servent les ouvriers agricoles pour proposer des tests anonymes et donner accès aux antiviraux.

« Ces travailleurs sont des êtres humains, pas des outils ou du bétail », a déclaré Strater de l’UFW. « C’est à la fois un problème moral et un problème de santé publique si nous ne parvenons pas à surveiller et à protéger les travailleurs agricoles qui sont clairement les plus à risque de contracter cette maladie. »