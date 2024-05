La surveillance de la grippe aviaire dans les eaux usées bénéficie du soutien d’un consortium

LIl y a moins d’un mois, des chercheurs ont signalé pour la première fois la possibilité d’analyser les eaux usées à la recherche de signes du virus de la grippe H5 qui rend actuellement malades les vaches laitières dans au moins neuf États des États-Unis. Cette technologie est maintenant au seuil d’une utilisation dans le monde réel.

Eaux uséesSCAN, un réseau de surveillance des eaux usées de suivi des maladies infectieuses dirigé par l’Université de Stanford et l’Université Emory en partenariat avec Verily Life Sciences, a commencé à étendre les tests spécifiques au H5 sur des échantillons provenant de l’ensemble de ses 190 sites dans des usines de traitement répartis dans 36 États. L’effort financé par des fonds philanthropiques commencera à partager des données avec les responsables locaux de la santé publique et sur son tableau de bord public dans les semaines à venir, a déclaré l’un de ses dirigeants à STAT.

Face à la réticence généralisée de l’industrie laitière à tester les vaches ou les ouvriers agricoles qui s’en occupent, les scientifiques et les responsables de la santé publique qui tentent d’évaluer si la propagation de la maladie s’accélère ou ralentit sont en grande partie dans l’ignorance. Tester les eaux usées pour détecter une signature génétique du virus de la grippe aviaire H5N1 pourrait donner aux communautés un autre moyen de repérer les épidémies potentielles.

« C’est une chose très nouvelle que la grippe aviaire circule parmi les bovins laitiers et nous avons encore beaucoup à apprendre », a déclaré Marlene Wolfe, microbiologiste environnementale et épidémiologiste chez Emory et l’une des directrices de WastewaterSCAN. « Nous avons entendu dire que davantage d’informations seraient utiles et qu’il s’agit d’un élément d’information supplémentaire qui peut aider les autorités à comprendre ce qui pourrait se produire avec ces épidémies. »

Il y a environ un an, l’équipe de WastewaterSCAN a développé une sonde qui détecte les virus grippaux H5, y compris le virus H5N1 qui a maintenant été trouvé dans 52 troupeaux laitiers de neuf États. Le test est resté inutilisé jusqu’à ce printemps, lorsqu’une activité grippale A inhabituellement élevée a commencé à éclairer leur tableau de bord dans l’enclave du Texas – la même région où les premiers cas de H5N1 chez les bovins laitiers ont été confirmés le 25 mars.

Wolfe et ses collègues sont retournés et ont appliqué la sonde à des échantillons collectés dans trois usines de traitement des eaux usées de la région et ont découvert que les pics étaient principalement dus à de grandes quantités de fragments viraux provenant de la grippe spécifique H5.

L’équipe WastewaterSCAN a émis l’hypothèse que ces fragments viraux résultaient des rejets des usines de transformation laitière de la région. Mais il n’existe actuellement aucun moyen efficace de déterminer la source exacte de contamination virale dans un bassin d’égouts donné : outre les eaux usées humaines, des produits d’origine animale peuvent également y aboutir, soit par le biais de déversements agricoles et industriels, soit par ruissellement environnemental.

Leurs résultats, publiés sous une préimpression en avril, ont été publiés Lundi dans Lettres sur les sciences et technologies de l’environnement. Jusqu’à présent, la littérature scientifique sur la détection des sous-types de virus grippal H5 dans les eaux usées est rare mais encourageante. Dans une autre étude récente en prépublicationdes chercheurs de l’Université du Texas et de l’Université Baylor ont commencé à découvrir des séquences H5N1 dans les eaux usées traitées dans 19 usines réparties dans neuf villes du Texas à partir du 4 mars de cette année.

L’épidémiologie des eaux usées est utilisée depuis des décennies pour détecter la poliomyélite dans les pays où la maladie reste endémique et, plus récemment, pour estimer la prévalence de la consommation d’opioïdes dans les communautés américaines. Mais la capacité nationale de surveillance des eaux usées a été considérablement renforcée pendant la pandémie de Covid-19, gagnant en visibilité et en crédibilité en tant qu’outil efficace de gestion de la pandémie. En plus des efforts de recherche universitaire comme WastewaterSCAN, les Centers for Disease Control and Prevention gèrent le Système national de surveillance des eaux uséesqui surveille 600 sites pour le SRAS-CoV-2, le mpox et la grippe A.

Plus tôt ce mois-ci, le CDC a commencé à publier les données de ses efforts de suivi de la grippe A sur un tableau de bord public. Étant donné que l’agence n’effectue pas de tests spécifiques au H5 pour le moment, le tableau de bord affiche uniquement l’activité globale de la grippe A. Mais comme les autres virus grippaux A responsables de maladies humaines ont tendance à circuler à des niveaux très faibles pendant les mois d’été aux États-Unis, la présence de niveaux élevés de virus grippal A dans les eaux usées pourrait être un indicateur fiable que quelque chose d’inhabituel se passe – à du moins jusqu’au retour de niveaux plus élevés de grippe saisonnière à l’automne.

Dans son carte interactive, le CDC compare les niveaux actuels de grippe A aux données historiques, fournissant le contexte nécessaire pour déterminer si ce qui est observé est anormal. Lorsque les niveaux atteignent le 80e percentile ou plus, les responsables ont déclaré que l’agence travaille avec des partenaires étatiques et locaux pour enquêter plus en profondeur. Pour l’instant, le CDC n’inclut que les données des sites de traitement des eaux usées qui collectaient des échantillons au cours de la saison grippale de l’année dernière, à partir du 1er octobre 2023. Il existe actuellement 230 sites répartis dans 34 États qui répondent à ces critères.

Tom Skinner, porte-parole du CDC, a déclaré par courrier électronique à STAT que l’agence était en communication avec WastewaterSCAN et d’autres groupes universitaires pour mieux comprendre la valeur potentielle de tests plus répandus pour les sous-types spécifiques à H5.

« Le CDC envisage le rôle possible d’autres sites pour tester le sous-type du virus grippal A H5 dans les eaux usées avec nos partenaires de santé publique », a-t-il écrit. « La surveillance des eaux usées est une science en évolution. Nous continuons d’examiner les données et les méthodologies susceptibles d’améliorer notre surveillance de la santé publique.

Wolfe convient qu’il reste encore beaucoup à apprendre dans le domaine de l’épidémiologie des eaux usées sur la manière d’interpréter le type de données spécifiques au H5 que WastewaterSCAN collectera bientôt. Mais ce sont ces données particulières dont les autorités locales de santé publique ont actuellement soif, a-t-elle déclaré. « S’il y a une augmentation du nombre de cas de grippe A – parce que ce sont des données auxquelles beaucoup de gens ont accès – est-ce réellement dû à un virus H5 ou non ? Être capable de lever l’ambiguïté et de comprendre d’où viennent ces signaux est quelque chose qui suscite beaucoup d’intérêt.

Les eaux usées ne sont pas la seule solution de contournement utilisée par les chercheurs pour tenter de suivre la propagation du H5N1. Frustrés par le manque de tests et le nombre limité de données génétiques partagées par le ministère américain de l’Agriculture, certains scientifiques ont commencé à séquencer le virus de la grippe aviaire à partir du lait acheté en magasin afin de surveiller ses déplacements et de rechercher tout changement dans son génome qui pourrait le rendent plus apte à infecter les humains.

Mercredi, les responsables de la santé publique du Michigan ont confirmé un deuxième cas humain d’infection par la grippe aviaire lié à l’épidémie actuelle chez les vaches laitières. L’ouvrier agricole n’avait que de légers symptômes et s’est depuis rétabli, et les autorités ont souligné que le risque pour le public dû au H5N1 reste faible. Mais les virus de la grippe sont connus pour leur capacité évolutive, et si celui-ci devenait endémique chez les vaches laitières, cela augmenterait les risques potentiels pour l’homme.