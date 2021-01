Un rapport d’un point de vente coréen Actualités ET suggère qu’Apple et Samsung s’efforcent tous deux d’obtenir une surveillance de la glycémie dans leurs prochains modèles de smartwatch. Le rapport se concentre principalement sur Samsung, qui devrait annoncer trois appareils portables lors du deuxième événement Unpacked de l’année de la société. Dans la seconde moitié de 2021, les appareils portables de Samsung pourraient être annoncés aux côtés de sa nouvelle gamme de téléphones pliables. La fonction de niveau sanguin arriverait soit à la «Galaxy Watch 4» soit à la «Galaxy Watch Active3». Les deux sont des noms provisoires car Samsung n’a pas encore confirmé le nom de ses prochaines montres.

La fonction utilise un capteur optique qui pourrait détecter les niveaux de glucose sanguin (sucre), ce qui est vital pour les personnes diabétiques. Cela implique normalement de prélever du sang et d’utiliser un appareil qui détecte la quantité de glucose dans l’échantillon de sang.



Samsung Galaxy Watch 3

Cette méthode que Samsung envisage d’utiliser est basée sur la spectroscopie Raman et a été développée par des recherches menées par Samsung et le MIT. Le capteur optique recueille des informations à partir des longueurs d’onde provoquées par les vibrations d’un matériau lorsqu’une lumière laser est diffusée après avoir frappé le matériau. La précision de ce signal est ce que le MIT et Samsung ont pu réaliser.

Apple et Samsung ont réussi à introduire des capacités ECG à la fois dans l’Apple Watch Series 6 et la Samsung Galaxy Watch 3. Bien sûr, ces deux sociétés ont dû faire face à l’approbation du gouvernement avant que les fonctionnalités puissent être mises en œuvre, car il s’agit de technologies de niveau médical. Nous nous attendons à ce que ces entreprises soient confrontées au même type de processus d’approbation gouvernementale si et quand la surveillance de la glycémie arrive aux smartwatches grand public.

