La surveillance de la Chambre enquête pour savoir si Joe Biden détenait des documents classifiés liés aux relations commerciales de Hunter Biden

Le comité de surveillance de la Chambre des représentants recherche des informations auprès du conseiller spécial Robert Hur pour savoir si Joe Biden possédait des documents classifiés liés à l’entreprise commerciale lucrative de Hunter Biden.

Le Comité de Surveillance a écrit une lettre à Hur lundi pour exiger des réponses sur les documents classifiés que Joe Biden aurait conservés pour déterminer si Joe Biden détenait des documents impliquant les pays liés aux relations commerciales étrangères de Hunter Biden. (EN RELATION : EXCLUSIF : La Heritage Foundation fait pression sur le DOJ pour qu’il enquête sur les pseudonymes de Joe Biden dans le cadre d’une affaire de documents classifiés)

LIS LA LETTRE:

« Si l’un des documents classifiés mal gérés par le président Biden impliquait des pays ou des individus ayant eu des relations financières avec des membres de la famille Biden ou leurs sociétés liées, le Comité a besoin d’accéder à ces informations pour évaluer si notre sécurité nationale a été compromise », indique la lettre du Comité de surveillance. lit.

« Le Comité craint que le président Biden ait conservé des documents sensibles liés à des pays spécifiques impliquant les entreprises étrangères de sa famille. En outre, nous cherchons à comprendre si la Maison Blanche ou les avocats personnels du président Biden ont imposé des limitations ou des restrictions de portée au cours de l’entretien qui auraient empêché toute enquête concernant les preuves (e-mails, SMS ou déclarations de témoins) liant directement Joe Biden à des problèmes. paiements étrangers », ajoute le document.

House Oversight demande spécifiquement une liste de pays et d’individus figurant sur les documents classifiés, en plus de tout terme limitant potentiellement la portée de l’entretien de Hur avec le président Joe Biden. De même, le comité demande à Hur des documents entourant un entretien avec l’avocat de la Maison Blanche, Dana Remus, si un entretien a eu lieu. Remus fait partie des cinq employés de la Maison Blanche qui ont manipulé des documents classifiés, selon le comité.

RUPTURE : Le comité de surveillance de la Chambre des représentants enquête sur la conservation par Joe Biden de documents classifiés afin de déterminer s’il a conservé des informations sensibles liées aux pays impliqués dans l’entreprise commerciale étrangère de la famille Biden. @DailyCaller pic.twitter.com/68N9grdDCu –James Lynch (@jameslynch32) 16 octobre 2023

Le conseiller spécial Hur enquête sur la possession par Joe Biden de documents classifiés au Penn Biden Center et à sa résidence de Wilmington, Delaware. Hur a interviewé le président Biden le 8 octobre, puis à nouveau le 9 octobre dans le cadre de l’enquête, a confirmé le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams.

« L’entretien volontaire s’est déroulé à la Maison Blanche sur deux jours, dimanche et lundi, et s’est terminé lundi », a déclaré Sams. « Comme nous l’avons dit depuis le début, le président et la Maison Blanche coopèrent à cette enquête et, comme cela était approprié, nous avons fourni publiquement des mises à jour pertinentes, en étant aussi transparents que possible, conformément à la protection et à la préservation de l’intégrité de l’enquête. enquête. »

Hur était nommé conseiller spécial en janvier par le procureur général Merrick Garland après la découverte de documents classifiés dans le groupe de réflexion et la résidence personnelle de Joe Biden. (EN RELATION : Voici toutes les preuves reliant Joe Biden aux relations commerciales étrangères de Hunter Biden)

La famille Biden et ses associés ont gagné plus de 24 millions de dollars auprès de particuliers et d’entreprises liés à l’Ukraine, à la Russie, à la Chine, à la Roumanie et au Kazakhstan, selon une note de la Chambre diffusée fin septembre avant la première audience d’enquête de destitution du président Joe Biden.

House Oversight a assigné à comparaître Hunter Biden et les dossiers bancaires personnels et professionnels de son oncle et partenaire commercial James Biden après la première audience. Les informations financières existantes sur les transactions commerciales de la famille Biden à l’étranger provenaient de rapports d’activités suspectes envoyés par les banques au département du Trésor, a déclaré le président de la surveillance de la Chambre, James Comer, lors de la première audience.

Les impôts de Hunter Biden font actuellement l’objet d’une enquête de la part du conseiller spécial David Weiss, procureur américain du district du Delaware. Garland a nommé le conseiller spécial de Weiss en août après l’échec de l’accord de plaidoyer de culpabilité de Biden et deux lanceurs d’alerte de l’IRS ont accusé le DOJ d’avoir accordé un traitement spécial à Hunter Biden.

Le jeune Biden a été inculpé en septembre de trois accusations fédérales liées aux armes à feu pour lesquelles il a plaidé non coupable lors d’une mise en accusation le 3 octobre dans le Delaware.

Le DOJ n’a pas répondu à une demande de commentaires au moment de la publication.