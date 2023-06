La surveillance a attrapé des pirates et des trafiquants de fentanyl, déclare la Maison Blanche en promouvant la loi sur l’espionnage

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont utilisé des programmes de surveillance électronique pour attraper les contrebandiers de fentanyl et les pirates qui ont temporairement fermé un important pipeline de carburant américain, a déclaré mardi la Maison Blanche dans le cadre de ses efforts pour que ces programmes soient renouvelés par le Congrès.

L’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger expire à la fin de cette année. L’administration du président Joe Biden tente de convaincre le Congrès de renouveler la loi, qui autorise les agences d’espionnage à capturer d’énormes quantités de courriels et d’appels téléphoniques étrangers. Mais les législateurs des deux parties s’inquiètent de la protection de la vie privée des Américains contre les perquisitions sans mandat après une série d’erreurs du FBI et d’utilisations abusives des données de renseignement.

Dans le cadre de sa campagne publique, l’administration Biden a publié ce qu’elle a qualifié d’exemples nouvellement déclassifiés de la manière dont les services de renseignement américains utilisent la section 702. Et le FBI a annoncé de nouvelles sanctions pour les employés qui utilisent à mauvais escient les données du renseignement avant une audience étroitement surveillée du Comité judiciaire du Sénat sur le programme mardi matin.

Les administrations précédentes ont souvent cité l’importance de l’article 702 dans l’arrêt du terrorisme. Mais deux décennies après les attentats du 11 septembre, le public américain est largement sceptique à l’égard des agences de renseignement et moins certain de sacrifier les libertés civiles pour la sécurité.

Cette fois, la Maison Blanche et les partisans de la section 702 ciblent les inquiétudes concernant le fentanyl, un opioïde synthétique responsable de 75 000 décès aux États-Unis l’année dernière, et la fermeture du Colonial Pipeline, qui a entraîné des pénuries de gaz le long de la côte Est il y a deux ans.

De hauts responsables de l’administration ont informé les journalistes des nouveaux exemples lundi sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par la Maison Blanche.

Parmi les autres exemples donnés par les responsables : les États-Unis ont appris les efforts de Pékin pour traquer et rapatrier les dissidents chinois ; le FBI a pu alerter un Américain qui était la cible d’espions étrangers en quête d’informations sur la prolifération des armes de destruction massive ; et les États-Unis ont identifié les personnes derrière une attaque de ransomware liée à l’Iran contre des groupes à but non lucratif l’année dernière.

Les États-Unis ont déjà attribué à la section 702 le mérite d’avoir été utilisée dans l’opération visant à tuer le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri et d’avoir fourni de grandes quantités de renseignements communiqués quotidiennement au président et à d’autres hauts responsables.

Les responsables de l’administration ont déclaré avoir fourni plus de détails au Congrès dans des briefings classifiés.

« Nous essayons de suivre une ligne prudente ici où nous essayons d’expliquer à la fois au public et aux membres du Congrès l’importance de la section 702 », a déclaré un responsable. « Mais en même temps, nous devons être très prudents quant à la protection de la manière dont nous recueillons des informations. »

En vertu de l’article 702, l’Agence de sécurité nationale recueille de grandes quantités de courriels étrangers, d’appels téléphoniques et d’autres communications que la NSA et d’autres agences peuvent ensuite rechercher à des fins de renseignement.

Cette collection piège souvent les communications des Américains. Bien que les agences d’espionnage américaines ne soient pas autorisées à cibler des citoyens ou des entreprises américaines, elles peuvent rechercher les noms des Américains dans les données de la section 702 et le FBI peut utiliser ces données pour enquêter sur les crimes nationaux.

Une série d’avis de tribunaux de surveillance et de rapports gouvernementaux a révélé que des agents du FBI n’ont parfois pas suivi les règles de recherche de ces données. Des agents ont demandé à tort les noms d’un membre du Congrès du House Intelligence Committee, de personnes liées à l’insurrection du 6 janvier et de participants aux manifestations de 2020 après le meurtre de George Floyd par la police.

Le FBI, soutenu par la Maison Blanche et certains démocrates, affirme avoir mis en place une meilleure formation et de nouvelles règles qui ont fortement réduit le nombre de recherches de citoyens américains. Les partisans du FBI disent que le Congrès devrait inscrire ces règles dans la loi afin qu’elles ne puissent pas être annulées facilement.

Le bureau a déclaré mardi qu’il commencerait à suspendre immédiatement l’accès de tout employé aux bases de données de l’article 702 pour un incident impliquant une « négligence ». Des erreurs répétées pourraient entraîner la réaffectation ou le renvoi d’un employé pour une enquête interne.

Certains républicains clés veulent imposer de nouvelles sanctions pénales aux agents du FBI accusés d’actes répréhensibles. De nombreux membres du GOP sont profondément en colère contre le FBI pour ces erreurs ainsi que pour les omissions dans l’enquête du bureau sur les liens de l’ancien président Donald Trump avec la Russie. Certains font écho aux attaques de Trump contre le FBI dans le cadre d’un soi-disant « État profond ».

« Il y a des réformes qui sont nécessaires », a déclaré le représentant Darin LaHood, un républicain de l’Illinois qui avait précédemment révélé que des agents avaient recherché son nom dans les bases de données du renseignement. « Nous discutons de la détermination des réformes et des garanties appropriées que nous devons mettre en place pour essayer de voir si nous pouvons obtenir une nouvelle autorisation. »

Et d’autres démocrates disent qu’ils ne voteront pas pour renouveler la section 702 sans restrictions sur l’accès aux communications des citoyens américains.

Les hauts responsables de l’administration Biden ont réitéré lundi qu’ils s’opposaient aux propositions visant à exiger que le FBI obtienne un mandat chaque fois qu’il recherche des informations sur un Américain. Les administrations précédentes ont également combattu l’idée.

Le grand public américain est également sceptique quant aux pratiques de surveillance, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs, les démocrates et les républicains s’opposant à certaines pratiques autorisées par la section 702 dans une mesure à peu près égale.

Une coalition de 21 groupes de défense des libertés civiles a publié lundi une lettre disant que les législateurs ne devraient pas renouveler la loi sans « réformes critiques », y compris une exigence de mandat.

« Bien qu’elle soit censée cibler les étrangers, la section 702 est devenue une riche source d’accès gouvernemental sans mandat aux appels téléphoniques, SMS et e-mails des Américains », indique la lettre. « Cela a transformé la section 702 en quelque chose que le Congrès n’avait jamais prévu : un outil d’espionnage domestique. »

L’écrivain d’Associated Press Farnoush Amiri a contribué à ce rapport.

Marchand Nomaan, Associated Press