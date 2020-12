Le monde se bat actuellement Covid-19 pandémie, mais à cause de cette crise, un certain nombre d’autres problèmes sont en augmentation. Le verrouillage dans plusieurs pays a affecté les entreprises et, par conséquent, réduit les possibilités d’emploi. Le secteur des voyages et de l’hôtellerie a été durement touché en raison des restrictions de mouvement. Juste avant la fin de l’année, un nouveau problème de santé appelé «super gonorrhée» a frappé la population sexuellement active.

La gonorrhée est une infection sexuellement transmissible causée par des bactéries. La maladie est une forme d’infection où une personne est infectée par la super souche de la bactérie responsable de la gonorrhée.

Tel que rapporté par Le soleil, Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont déclaré que la super gonorrhée pourrait devenir résistante aux antibiotiques, car leur utilisation excessive alimente la mutation de la bactérie.

Cela se produit parce que, en raison de la Covid-19 pandémies, les patients atteints d’IST ne reçoivent pas suffisamment d’attention. Beaucoup d’entre eux se tournent vers l’automédication, ce qui entraîne la mort des souches les plus faibles de la bactérie et l’émergence d’une souche résistante plus forte.

Dans Covid-19 cas, des antibiotiques comme l’azithromycine ont été administrés qui tuent les bactéries bonnes et plus faibles du corps. Cela permet à des souches de bactéries plus fortes et résistantes aux antibiotiques de se développer.

Le Dr Hanan Balkhy, directeur général adjoint de la division de la résistance aux antimicrobiens de l’OMS, est d’avis que l’utilisation d’antibiotiques pour le traitement Covid-19 créera une résistance parmi les bactéries qui existent déjà dans notre corps.

Selon le rapport, il a été constaté que de nombreux cas d’antibiotiques sont nécessairement utilisés pour traiter le coronavirus . La super gonorrhée peut entraîner une multiplication par cinq des infections à VIH si elle n’est pas traitée.

Le président exécutif de la start-up britannique Biotaspheric Limited, Kevin Cox, a déclaré que ceux qui sont infectés par la super gonorrhée en infecteront d’autres. Il a également averti que cela accélérerait la résistance aux antimicrobiens.