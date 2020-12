L’usage excessif d’antibiotiques pendant la pandémie de Covid-19 pourrait alimenter un pic dans une IST hautement résistante aux médicaments – «super gonorrhée» – a averti l’Organisation mondiale de la santé au milieu d’une récente augmentation de la maladie.

Bien qu’aucun antibiotique ne se soit avéré efficace pour lutter contre le coronavirus, les médicaments ont été fortement administrés aux premiers stades de la pandémie, une étude de Cambridge montrant que plus de 70% des patients atteints de Covid-19 aux États-Unis les ont reçus entre mars. et avril. Bien qu’ils soient également utilisés pour prévenir «Co-infections» en milieu hospitalier, les chercheurs ont constaté que les médicaments étaient toujours surutilisés, rapportant un « Inadéquation importante » entre les co-infections bactériennes et les patients recevant des antibiotiques.

La dépendance excessive aux médicaments risque de déclencher une nouvelle vague d’infections résistantes aux antibiotiques, telles que «Super gonorrhée» – une version plus robuste et résiliente aux médicaments de l’infection sexuellement transmissible (IST) – a déclaré un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé au Sun.

«La surutilisation des antibiotiques dans la communauté peut alimenter l’émergence de la résistance aux antimicrobiens dans la gonorrhée», Le représentant de l’OMS a déclaré, ajoutant que l’azithromycine, un antibiotique courant pour le traitement des maladies respiratoires, avait été administrée à d’innombrables patients atteints de Covid-19 plus tôt dans la crise sanitaire.

Une telle situation peut alimenter l’émergence de résistances dans la gonorrhée, y compris la super-blennorragie (super gonorrhée) ou la gonorrhée avec une résistance de haut niveau aux antibiotiques actuels recommandés pour la traiter.

Le porte-parole a également souligné les perturbations dans les services des IST pendant la pandémie, déclarant «Cela signifie que plus de cas d’IST ne sont pas diagnostiqués correctement et que plus de personnes s’auto-soignent en conséquence.»

Kevin Cox, président exécutif de la société britannique de biotechnologie Biotaspheric Ltd., a déclaré que le phénomène pourrait bientôt rendre la maladie incurable, expliquant au Sun que de nouvelles approches sont « instamment » nécessaire car les personnes infectées transmettent la maladie et « accélérer » sa résistance aux médicaments.

L’OMS a averti ailleurs que la résistance aux antimicrobiens dans la gonorrhée «A augmenté rapidement ces dernières années» et «Options de traitement réduites», même avant l’émergence du coronavirus sur la scène mondiale à la fin de l’année dernière. Bien que la part du lion des quelque 90 millions de cas de gonorrhée déclarés dans le monde chaque année soit enregistrée en Afrique, l’Europe a également enregistré une hausse de la maladie, avec un pic de 22% entre 2017 et 2018, selon les dernières données du Centre européen. pour la prévention et le contrôle des maladies. Les États-Unis ont connu une plus petite augmentation, environ 5%, au cours de la même période, selon les chiffres officiels.

