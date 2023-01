La surprise « mélodieuse » de Plain White T à un patient cancéreux de 8 ans quitte Internet en larmes de joie

Dans un cas réconfortant, le chanteur du groupe de musique Plain White T, Tom Higgenson, a récemment surpris une jeune patiente atteinte d’un cancer, Delilah, en lui rendant visite dans la chambre d’hôpital. En plus de la rencontrer, Higgenson a également livré une performance spéciale juste pour l’enfant. Apparemment, Delilah adore écouter les chansons de Plain White T tous les jours depuis le début de son traitement de quatre ans contre le cancer. Mardi, le profil Instagram officiel du groupe a publié une vidéo de la jeune patiente suspendue dans son lit d’hôpital, lorsque ses parents ont montré à Delilah une vidéo réalisée par Higgenson.

« Quoi de neuf Delilah, c’est Tom de Plain White T’s. J’ai entendu dire que tu étais un grand fan de notre chanson, ‘Hey There Delilah’, alors j’ai pensé que je la jouerais pour toi tout de suite », dit Higgenson avant de gratter la guitare pour commencer la chanson. Cependant, il s’arrête soudainement pour regarder la caméra et ajoute : « En fait, vous savez quoi ? J’ai une meilleure idée. Dans l’instant suivant, Higgenson entre dans la chambre d’hôpital de Delilah et le premier est surpris par la belle surprise.

Il se promène à l’intérieur, grattant la guitare, et commence immédiatement à jouer « Het There Delilah » alors que la jeune patiente garde la bouche ouverte de surprise et d’étonnement. Le sourire contagieux ne fait que s’élargir lorsque tout le monde à l’intérieur de la pièce rejoint la chanteuse, y compris les médecins et ses parents. Le clip réconfortant se termine avec le chanteur du groupe donnant au jeune patient un câlin chaleureux. Tout en partageant le clip, la page officielle du groupe de Plain White T’s a écrit : « Delilah lutte contre le cancer depuis plus de 4 ans. Pendant ses traitements contre le cancer, la chanson préférée de Delilah a été “Hey There Delilah” de Plain White T’s. Aujourd’hui, nous l’avons surprise avec sa performance de rêve à l’hôpital avec sa chanson et son chanteur préférés, Tom Higgenson. C’est sain. Regardez la vidéo ici :

Avec des milliers de likes, la vidéo a amassé plus de deux lakh vues sur l’application de partage de photos. Un barrage d’utilisateurs a été ému en regardant le clip et a prié pour le rétablissement rapide de Delilah. Un utilisateur a écrit : « Vidéo réconfortante. Je souhaite à Delilah un rétablissement complet et complet. Que Dieu vous bénisse », a ajouté un autre, « À la gentillesse et à l’amour, la chose dont nous avons le plus besoin. Un autre a rejoint, “J’aimais déjà cette chanson… mais maintenant j’ai une toute nouvelle appréciation pour elle.” Pendant ce temps, un utilisateur a commenté: “C’est la chose la plus douce que nous prions tous pour toi Delilah. Guérissez bientôt jeune fille.

Le clip a-t-il également fait fondre votre cœur?

