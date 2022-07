La surprise de mariage d’un utilisateur de LinkedIn pour “l’épouse amazonienne” le fait troller sur Twitter

Un homme a partagé son message de mariage sur LinkedIn ; si cela ne suffisait pas, il s’est également fait un devoir d’intégrer la marque pendant qu’il y était. La personne, qui travaille comme gestionnaire de publicités Google, s’est mariée avec une femme qui travaille chez Amazon pour son propre compte, et dans son message, il l’a qualifiée de “femme amazonienne”. Pour couronner le tout, il a partagé qu’il avait organisé une situation de type sketch pour le mariage où le varmala se perd et est ensuite livré d’Amazon. Il y avait un homme portant un T-shirt Amazon, prétendant être également un agent de livraison.

“J’ai fait une surprise à ma femme amazonienne Faguni Khanna en créant un numéro de Varmala se perdant, puis je l’ai commandé sur Amazon… Je fais juste une intégration de marque avec amour pour mon amour @amazon… #amazon #love”, a-t-il légendé le post .

Si l’un de mes frères fait ça à son mariage et me demande d’être ce faux livreur, je lui dirais devant tout le monde : “Main SBI me kaam karta hoon. Lunch time ke baad aana”. Et puis continuez à manger.

– Le faible (@TheWeaknd17) 31 juillet 2022