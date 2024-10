La surprise choquante d’Halloween envoie une célébrité à la maison en tête du classement

Halloween Nightmares apporte la plus grande frayeur de la nuit dans Danse avec les stars lorsqu’un concurrent s’envole du haut du classement dès la sortie de la salle de bal lors de la première et plus grande surprise de la saison.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir des points bonus pour bouleverser une saison. Ils étaient encore en ligne cette semaine alors que Danse avec les stars en a proposé trois dans une ronde Dance-Off qui associait des concurrents de niveau comparable.

Trois points, c’est beaucoup quand 30 est le score le plus élevé possible ce soir-là, et cela peut vraiment bouleverser un classement. Associer des couples avec des trajectoires de saison similaires crée vraiment un fossé instantané entre eux, car même une égalité ce soir est immédiatement brisée par ces points bonus.

Le résultat de cette soirée au thème effrayant a été un bouleversement choquant dans la salle de bal, une excellente nouvelle pour le couple qui se trouvait en bas du classement – mais beaucoup plus effrayant pour ceux en haut, car c’était la fin de la route pour l’un des eux.

Après la victoire surprise de Bobby Bones il y a plusieurs années, nous avons appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir du vote, qui représente la moitié des scores totaux de chaque couple pour la semaine. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous fâcher contre eux quand ils se trompent à ce point !

Juste un avertissement, puisque je suis en sécurité chez moi, je vais probablement être un peu plus dur que mes collègues Carrie-Ann Inaba, Derek Hough, Gène Simmonset Bruno Tonioli. Mais je pourrais être plus gentil aussi. Peut être.



TOUR 1 : CAUCHEMARS D’HALLOWEEN

Ilona Maher et Alan Bersten

(Tango – « Psycho Killer », Talking Heads [as performed by Miley Cyrus) Great characterization from both Ilona and Alan on this one, with both really selling the « psycho killer » of the whole piece. Ilona needs to be a little lighter on her feet and looser with the hip swivels, but we really did see some nice framing (watch the shoulders creeping up) and light footwork (but watch those toe leads) from her throughout this tango. Alan put her through her paces on this one, but we could see how hard she worked to put the pieces together, and we saw growth.

Judges Scores: 8, 8, 8

My Score: 7

Dwight Howard & Daniella Karagach

(Contemporary – « Ring Around the Rosie » District 78) « Since the beginning of the season, you have yet to do a dance routine from beginning to end correctly, » Daniella told Dwight candidly, and we respected her willingness to say it, and his to hear it and internalize it. You can tell the ones who are willing to put in the work and take this seriously. We also loved that he was in character every time we saw him before their dance began.

Once again, they definitely took some creative advantage of their size differences to create a scenario where little Daniella was terrified and trying to escape the clutches of Dwight — but those clutches are huge! The creativity and choreography was great, but we didn’t see Dwight successfully pulling off everything she put in front of him, and the actual dance she asked of him was pretty light. This was a character piece through and through, and they both definitely came thorough on that front. And that backwards leap off the stage? Daniella trusts her partner!

Judges Scores: 10, 9, 9

My Score: 8



Danny Amendola & Witney Carson

(Argentine Tango – « Poison, » Bell Biv DeVoe [as performed by RAVN]) Parfois, il suffit de s’écarter du chemin de Witney. Elle est une véritable dynamite sur la piste de danse, et elle était électrique ici ce soir. Danny a fait un travail admirable en la laissant briller avec des levées géniales (et follement compliquées), mais il a eu un peu de mal avec son temps ; surtout au début. C’était un peu un raté pour nous en ce qui concerne le rôle de Danny. Il avait l’air un peu courbé dans son cadre et nous ne voyions pas son jeu de jambes précis, mais les tours sophistiqués étaient incroyablement fantastiques.

Notes des juges : 10, 9, 9

Mon score : 8

Jenn Tran & Sasha Farber

(Contemporain – « Vampire », Olivia Rodrigo) Jenn a reçu la visite de la finaliste de la saison 32, Alyson Hannigan, qui en sait certainement beaucoup sur le vampirisme (avec tout ça). Buffy contre les vampires expérience). Toute cette formation d’acteur a été utile car il s’agissait de la performance la plus engagée de Jenn à ce jour. Nous avons vu ces mouvements brusques, cette attaque colérique. Nous avons cru à ce personnage de vampire d’elle. En plus de cela, ses mouvements étaient nets, précis et représentaient vraiment le tableau que Sasha lui avait donné.

Notes des juges : 10, 9, 9

Mon score : 9



Joey Graziadei et Jenna Johnson

(Tango argentin – « Ramalama (Bang Bang) », Róisín Murphy) Joey est un danseur tellement fort que nous étions vraiment enthousiasmés par la direction que cette pièce allait prendre. Son jeu de jambes est précis et il est un excellent partenaire pour Jenna, qui peut lui faire confiance pour l’aider à créer les bonnes formes à chaque levée. On aurait aimé un cadre un peu plus fort de sa part sur ce tango argentin, et on a effectivement trouvé que l’histoire — qui semblait assez évidente dès le début — s’est un peu embrouillée au milieu. Son jeu de jambes continue d’être précis et il continue d’impressionner en tant que favori.

Notes des juges : 10, 9, 10

Mon score : 9

Stephen Nedoroscik et Rylee Arnold

(Contemporain – « J’ai couru (so loin) », Un troupeau de mouettes [as performed by Hidden Citizens]) Stephen a perdu son énergie vers la fin, mais jusque-là, nous avons été époustouflés par l’énergie cinétique qu’il transportait d’un mouvement à l’autre. Ce personnage effrayant et sinistre était si cohérent, avec des mouvements véritablement créatifs. Son physique était si grand, jusqu’à ce qu’ils se séparent vers la fin. La partie côte à côte trahissait son manque d’énergie à ce moment-là, et il ne vendait plus le personnage. Il avait les mouvements, mais c’était plus léger et moins effrayant. C’était donc pour lui les trois quarts d’un moment fantastique.

Notes des juges : 10, 9, 9

Mon score : 8



Chandler Kinney et Brandon Armstrong

(Valse viennoise – « Secret », Danemark + Hiver [from Pretty Little Liars: Original Sin]) Grâce au score le plus élevé tout au long de la saison (lui donnant le bris d’égalité), Chandler n’a pas eu à participer au Dance-Off de cette semaine. C’est un avantage pour elle car elle obtient automatiquement ces trois points bonus, mais cela signifie également que c’était sa seule opportunité d’impressionner les téléspectateurs à la maison cette semaine pour gagner des votes. Elle avait vraiment besoin de sortir quelque chose de spécial.

Eh bien, c’est exactement ce qu’elle a fait. Chandler est à surveiller depuis le début, mais nous ne sommes pas sûrs qu’elle ait jamais été aussi lyrique et belle dans ses mouvements. Elle a traversé cette danse avec une grâce incroyable, peignant de magnifiques tableaux. Ce sont les petits détails (comme cette lente extension pendant la séquence de rotation) qui élèvent une danse bien exécutée au rang d’œuvre d’art. Chandler a réussi chaque instant de cette performance pour gagner notre premier score parfait de la saison !

Notes des juges : 9, 10, 10

Mon score : 10

TOUR 2 : DANSE

Dwight et Daniella contre Ilona et Alan

(Cha-cha-cha – « SOS Fantômes », Ray Parker Jr. [from Ghostbusters]) Daniella a fait tout ce qu’elle pouvait avec beaucoup de contenu dans sa chorégraphie, tandis qu’Alan a mis un peu plus de travail sur ses personnages. Néanmoins, Ilona a réalisé une routine plus forte dans ces moments cha-cha. Aucun d’eux n’a totalement maîtrisé la technique, mais nous avons vu un peu plus d’Ilona dans l’action des hanches et le jeu de jambes. Dwight a semblé s’en tenir à la chorégraphie cette fois-ci – on s’en souvient ! — donc c’était une amélioration pour lui, mais nous donnons la victoire à son adversaire.

Gagnants des juges : Dwight et Daniella

Mes gagnants : Ilona et Alan



Jenn et Sasha contre Stephen et Rylee

(Salsa – « Sauter dans la file », Harry Belafonte [from Beetlejuice]) Pour rester réaliste, aucun des deux partenariats n’était considérablement fort sur cette routine, mais nous avons définitivement constaté plus de cohérence dans la performance de Jenn et Sasha. Stephen et Rylee semblaient avoir des rires, ce qui n’aidait pas quand il glissait et perdait sa technique ou perdait le timing, ou tout simplement tombait presque complètement. Jenn était un peu hésitante dans ses mouvements, ne s’engageant pas pleinement, mais ce qu’elle a donné était bien plus proche de ce que nous voulons voir dans une salsa – surtout à ce stade où ils devraient être mieux préparés à adopter quelque chose de nouveau.

Gagnants des juges : Jenn et Sacha

Mes gagnants : Jenn et Sacha

Danny et Witney contre Joey et Jenna

(Jive – « Time Warp », Little Nell, Patricia Quinn et Richard O’Brien [from The Rocky Horror Picture Show]) C’était juste une bataille fantastique du début à la fin. Nous aimons la façon dont ils semblaient planifier l’ouverture pour qu’elle soit la même avant de se diviser dans des directions différentes. Danny et Witney ont apporté plus de tricks et des visuels vraiment puissants, tandis que Joey et Jenna se sont concentrés sur un contenu jive dense et beaucoup de sauts tout au long. Les deux danses ont été extrêmement bien exécutées, les deux stars s’engageant pleinement et prouvant pourquoi elles se battent avec Chandler en tête du classement. Nous avons commencé par donner l’avantage à Joey, mais nous avons finalement changé d’avis grâce à l’athlétisme et au sang-froid implacables de Danny. Mais c’était tellement proche !

Gagnants des juges : Joey et Jenna

Mes gagnants : Danny et Witney



ÉLIMINATION

La pauvre Ilona Maher a encore la plus grosse bataille de sa saison pour rester en vie dans cette compétition. Elle est tellement aimée du public – et a même eu ce doux moment viral la semaine dernière lorsqu’elle a aidé deux femmes à se sentir plus en sécurité dans un salon de manucure simplement en étant là pour elles – mais pourra-t-elle surmonter un déficit de quatre points ?

Grâce aux juges qui ont encore une fois donné les mêmes notes, nous sommes entrés dans le Dance-Off avec seulement trois notes différentes pour sept couples différents. Les points bonus ne modifiaient pas vraiment l’ordre de ces danseurs, mais cela créait une division plus nette de haut en bas, ce qui était une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne les obtenaient pas.

Les trois couples qui n’ont pas réussi à obtenir les points bonus se sont retrouvés en bas du classement, ce qui signifie une mauvaise nouvelle pour Danny Amendola et Stephen Nedoroscik. En même temps, il est difficile d’imaginer que Danny — qui a été l’un des favoris ces dernières semaines — puisse obtenir le coup d’envoi ?!

On dirait que Dwight Howard a eu ce moment décisif dont il avait besoin pour rester en vie, donc cela pourrait vraiment dépendre des athlètes olympiques. On a l’impression que tout le monde a sa base de fans à ce stade et que tout le monde a mérité sa place dans la compétition. Nous avons l’impression qu’Ilona trouve ses ailes en tant que danseuse, mais nous avions le sentiment qu’elles allaient se faire couper ce soir après avoir raté les points bonus des juges. On pouvait même voir l’angoisse sur son visage avant la lecture des résultats.



Dwight et Daniella ont été les premiers à recevoir la bonne nouvelle, suivis de Danny et Witney, ce qui semblerait immédiatement mettre la conversation sur l’élimination sur ces athlètes olympiques. Joey et Jenna étaient ensuite en sécurité, suivis par les plus gros chocs de la soirée, Ilona et Alan.

Cela laissait un couple à égalité au premier rang, un couple à égalité au troisième et les pauvres Stephen & Rylee, à égalité au cinquième. Il est impossible que cette compétition soit prête à dire au revoir à Chandler & Brandon ou Jenn & Sasha, mais nous avons vu des choses plus étranges se produire. Jenn & Sash est un partenariat dont les gens sont tombés amoureux, tandis que Chandler & Brandon en sont pratiquement propriétaires cette saison.

Tout résultat autre que l’élimination de Stephen à ce stade serait un énorme choc… et nous avons donc été choqués.

Jenn Tran n’était pas la plus aimée Célibataireet il semblerait que le manque d’amour l’ait emportée DWTS voyage qui s’est terminé cette semaine. Jenn était à égalité pour le deuxième meilleur score de la soirée avant même de récolter des points bonus.

Elle a énormément grandi ces dernières semaines et est devenue une véritable concurrente qui vient tout juste de trouver sa place. De plus, elle et Sasha ont l’un des partenariats les plus agréables de la saison. L’Amérique s’est définitivement trompée (même s’il n’y a pas de réponse facile à partir de maintenant).