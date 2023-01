La surprenante connexion hollywoodienne de la star de Love Island, Olivia Hawkins, révélée

La star de LOVE Island, Olivia Hawkins, n’a pas seulement travaillé dans des vidéoclips et des drames britanniques – elle est aussi une star hollywoodienne en devenir.

Le joueur de 27 ans de Brighton a joué dans un film de James Bond aux côtés de Daniel Craig et a été dans un film avec Jason Statham.

S’exprimant avant d’entrer dans la villa en Afrique du Sud, Olivia a déclaré: «J’ai fait un film avec Jason Statham et j’ai eu une belle conversation de 10 minutes sur la vie.

“J’ai été ring girl pour KSI, j’ai joué une serveuse dans James Bond avec Daniel Craig et j’ai aussi été une doublure pour Michelle Keegan et Emma Watson.”

Ses autres pinceaux avec la renommée incluent être dans des vidéoclips pour Craig David et DJ Tom Zanetti et a dansé à Wembley avec Charli XCX.

Parlant de ce qu’elle apportera à la villa Love Island, elle a déclaré: «J’apporterai du plaisir, des vibrations, je suis une personne très confiante et pétillante…. peut-être un peu de drame.

Et elle est à la recherche de son premier petit ami, admettant: “J’ai 27 ans et je n’ai jamais été en couple, donc je sens que maintenant je suis vraiment prête à m’installer et, espérons-le, à trouver l’amour de ma vie.”

Hier, la programmation complète de la série d’hiver 2023 a été annoncée et elle comprend la première résidente malvoyante, une actrice qui était dans James Bond, une agricultrice et une maquilleuse de stars.

La présentatrice de télévision et de radio Maya Jama, 28 ans, anime pour la première fois alors que la série d’hiver fait son retour après la pandémie.