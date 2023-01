La surpopulation hospitalière en Irlande est devenue “sans aucun doute dangereuse”, prévient un médecin urgentiste | Nouvelles du monde

Un médecin urgentiste de premier plan a décrit les hôpitaux surpeuplés d’Irlande comme mettant la vie en danger – car le chef du service de santé a admis qu’il était “réaliste” que des personnes soient décédées à la suite de la crise.

La flambée hivernale de maladies respiratoires de cette année, combinée à une pénurie de lits d’hôpitaux aigus, a conduit des centaines de patients à attendre sur des chariots dans l’Irlande hôpitaux tous les jours. L’organisation irlandaise des infirmières et sages-femmes (INMO), qui a signalé vendredi 438 patients sur des chariots, a déclaré qu’elle n’avait pas vu les chiffres de janvier aussi mauvais depuis qu’elle avait commencé à les enregistrer en 2006.

Le Dr Peadar Gilligan, consultant en médecine d’urgence à l’hôpital Beaumont de Dublin, a déclaré à Sky News que la situation était grave.

“Nous savons que du fait que les patients qui fréquentent les services d’urgence qui sont nettement surpeuplés sont plus susceptibles de souffrir d’une mort évitable”, a-t-il déclaré. “Il est donc sans aucun doute dangereux et doit être traité.”

“Extrêmement difficile”

Le Dr Gilligan a déclaré que les conditions à l’hôpital de Beaumont sont “extrêmement difficiles” et qu’il est “très difficile de trouver un espace clinique aux urgences (service des urgences) pour traiter les patients”. Le personnel est “en détresse” et les patients et leurs familles sont “inquiets” de leurs soins, a-t-il déclaré.

Le Health Service Executive (HSE) irlandais a déclaré qu’il mettait en place des mesures supplémentaires pour atténuer la crise, telles que la mise en place de sept jours de travail pour le personnel hospitalier, y compris les médecins expérimentés, afin d’accélérer les sorties des patients le week-end.

Mais le HSE affirme également que la situation opérationnelle actuelle dépasse sa “modélisation la plus pessimiste”. Interrogé par Sky News si des patients étaient décédés en raison de la surpopulation hospitalière, le directeur général Stephen Mulvany a déclaré qu’il était “difficile pour moi de répondre avec certitude” mais que c’est “certainement très réaliste”.

Il a poursuivi: “Nous savons, grâce à une étude réalisée par le NHS, qu’une admission retardée à l’hôpital passant par un service d’urgence est associée à une mortalité supplémentaire.”

Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a ajouté: “Il existe une association claire entre la mortalité et l’admission retardée dans le service. Que ce soit directement attribuable à cela, ou associé parce que ces personnes sont déjà malades, avec une pneumonie ou des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux ou d’autres problèmes , est difficile à dire.

“Mais je n’ai aucun problème à dire que oui, les retards de présentation au service sont associés, nous le savons, à une mortalité accrue, et plus encore, les personnes qui se rendent aux urgences qui tardent à être vues sont certainement très dangereuses.”

“C’était juste traumatisant”

Image:

Le mari de Marie McMahon, Tommy Wynne (photo ci-dessous) est décédé sur un chariot à l’hôpital universitaire de Limerick en 2018



Pour Marie McMahon, du comté de Clare, la situation évoque des souvenirs douloureux de la mort de son mari Tommy Wynne sur un chariot à l’hôpital universitaire de Limerick (UHL) en 2018. L’hôpital s’est excusé après avoir été emmené aux urgences avec un accident vasculaire cérébral présumé et a passé 36 heures sur un chariot, mourant sans être admis dans un service.

L’UHL est l’un des hôpitaux les plus touchés cet hiver, avec des niveaux “extrêmes” de surpeuplement conduisant à un “incident interne majeur” déclaré plus tôt ce mois-ci. Pour Mme McMahon, c’est un rappel déchirant que les conditions que son mari a endurées dans ses dernières heures ne se sont pas améliorées.

“C’était juste traumatisant”, se souvient-elle à Sky News. “Il y avait des gens allongés sur des chariots, chariot contre chariot. Des gens criant pour un bassin de lit, des gens malades, des gens se salissant, des gens seuls dans une agonie absolue. Aucune intimité, aucune dignité, aucun respect.”

Cinq ans plus tard, Mme McMahon dit qu’elle ne blâme pas le personnel là-bas. Elle milite désormais pour de meilleures conditions. “Bien sûr que ça me met en colère”, dit-elle. “Mais je dois canaliser cette colère en action.”

En savoir plus sur Sky News :

Le manque de couverture pour les appels d’ambulance de catégorie 2 dans certaines régions met en danger la sécurité publique, déclare Steve Barclay

Les ambulanciers accusent le gouvernement de les “diaboliser” pour justifier les lois anti-grève

“Ce n’était pas humain”: la colère de la famille après la mort d’une femme forcée d’attendre 15 heures dans une ambulance

L’incident majeur à l’UHL a depuis été annulé, mais une grave surpopulation demeure dans l’ensemble du système de santé.

Comme au Royaume-Uni, les délais d’exécution des ambulances sont gravement affectés, car les ambulanciers paramédicaux ne peuvent pas effectuer le transfert des patients dans les services d’urgence surpeuplés. L’aide du secteur privé est sollicitée.

Sky News a visité le plus grand service d’ambulance privé d’Irlande, Lifeline, à sa base de Leixlip, dans le comté de Kildare. Les ambulanciers paramédicaux Tommy Maguire et Darragh Geoghegan chargeaient leur ambulance d’urgence entièrement équipée de 200 000 € (environ 177 000 £) pour un voyage à l’hôpital St Vincent de Dublin.

Image:

Les ambulanciers paramédicaux Darragh Geoghegan (à gauche) et Tommy Maguire au siège du service d’ambulance Lifeline dans le comté de Kildare



Les 28 ambulances de Lifeline effectuent des missions de transfert de patients pour les hôpitaux, libérant les équipes du National Ambulance Service (NAS) pour répondre à 999 urgences et permettant aux hôpitaux de décharger les patients plus rapidement.

“Si les patients ne quittent pas les hôpitaux, libérant ainsi des lits, la situation va empirer”, déclare Tommy. “C’est notre rôle, et c’est un rôle vital, que nous déplacions les patients aussi rapidement et efficacement que possible, afin de libérer des lits pour ceux qui en ont vraiment besoin.”

Avec des niveaux élevés de grippe qui ne devraient pas culminer avant plusieurs semaines, et plusieurs semaines supplémentaires de niveaux de cas élevés prévus par le HSE, il n’y a pas encore de signe de ralentissement de la flambée.

Le Dr Gilligan soupire en se souvenant “d’en avoir parlé tous les hivers pendant 20 ans”. Ancien président du syndicat des médecins, l’Irish Medical Organization (IMO), il a déclaré qu’il faudrait 5 000 lits d’hôpitaux aigus supplémentaires dans le système avant que la crise de surpopulation pérenne puisse être reléguée à l’histoire.

“Mon message au HSE est simple”, dit-il. “Nous avons besoin que la capacité en lits soit mise à disposition.”