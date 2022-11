La surpopulation frappe les plus pauvres alors que la planification familiale reste controversée au Nigeria | Nouvelles du monde

Il est 6 heures du matin et Lagos est vivante alors que les trottoirs de la ville bourdonnent de navetteurs se préparant à emballer dans des minibus Danfo jaune vif.

Les vendeurs en bordure de route poussent leur stock alors que le trafic augmente lentement. Le capital financier de Nigeria – la plus grande économie du continent – ne fait jamais de pause.

En quelques décennies, cette petite ville côtière s’est transformée en une métropole tentaculaire et est aujourd’hui la ville la plus peuplée d’Afrique. Un symbole florissant de la population mondiale dépassant la barre des huit milliards.

Avec plus de 15 millions de personnes vivant ici, Lagos fait le double de la taille des prochaines plus grandes mégapoles africaines, Kinshasa et Le Caire.

La ville ne cesse de croître alors que les migrants économiques affluent vers le hub depuis tout le Nigeria et la région.

Les promoteurs immobiliers se bousculent pour capitaliser sur l’afflux. Des gratte-ciel surgissent partout dans les zones résidentielles riches d’Ikoyi, de Lekki et de l’île Victoria, alors que l’infrastructure gémit sous la pression.

Mais nulle part ailleurs à Lagos, le fardeau de la surpopulation n’est plus ressenti que dans les bidonvilles du front de mer juste de l’autre côté du lagon.

Ces quartiers ont peu ou pas accès aux commodités urbaines de base et font face à la menace constante de démolition approuvée par l’État.

Le bidonville de pêcheurs historique de Makoko marque le paysage de Lagos et augmente en nombre mais pas en taille géographique. Les maisons sur pilotis sont maintenant doublées à mesure que les résidents construisent vers le haut pour s’adapter à l’expansion.

“Nous avons 200 000 personnes vivant sur l’eau et 200 000 vivant sur terre. Actuellement, les enfants sont plus nombreux que les adultes”, explique Taiwo Shemede, fils du chef de Makoko.

“Dans cette économie – pour être sincère – la plupart des habitants de Makoko ne veulent plus avoir d’enfant.”

Taiwo dirige un orphelinat et une école sur les eaux polluées. Plus de trois cents enfants rament dans des barques en bois depuis chez eux pour remplir les salles de classe.

Taiwo est l’un des 27 enfants de son père mais n’en a que trois. Il pense que l’éducation et l’accès limités aux contraceptifs empêchent les habitants de Makoko de pratiquer la planification familiale.

Une réalité à laquelle sont confrontés les 95 millions de Nigérians qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique et le plus grand groupe démographique noir au monde. La population a doublé de taille deux fois au cours des 60 dernières années.

Si les tendances actuelles se poursuivent, le pays devrait devenir le troisième pays le plus peuplé du monde d’ici 2050.

Dans un effort pour faire face à la flambée, le président Muhammed Buhari a doublé ses politiques démographiques.

Plus tôt cette année, il a lancé une législation ciblant les taux de fécondité élevés en élargissant l’accès au contrôle des naissances – distribué par le ministère de la Santé aux cliniques locales à travers le pays.

Mais malgré l’effort de l’État, l’utilisation de contraceptifs au Nigéria n’est guère plus que de 16 % (Bureau national des statistiques, août 2021).

L’effort d’éducation des femmes sur la planification familiale est systématiquement miné par la tradition et ce que les travailleurs des ONG décrivent comme “l’implication des hommes”.

L’avortement est illégal au Nigéria, à moins que la vie de la mère ne soit jugée en danger.

Marchant le long des tas de plastique d’Egu – un autre quartier riverain de Lagos – le leader communautaire Kehinde Dare réfléchit à son travail de plaidoyer sur l’utilisation des contraceptifs.

Lui et sa femme utilisent le contrôle des naissances depuis sept ans et il garde espoir que cela puisse devenir une pratique courante.

Mais les femmes peuvent-elles être le fer de lance de ce choix ?

“Je pense que ce n’est pas possible parce qu’ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire sans le mari parce que le mari est le chef de la maison.

“Ils doivent suivre les instructions du mari”, a déclaré Kehinde.

Sous le soleil brûlant, les femmes font écho à son observation.

“Je ne peux pas dire à mon mari que je n’accoucherai pas. Si je dis que je n’accoucherai pas, mon mari ira chercher une autre femme. Il aura une autre femme”, déclare Ruth Kodja, 26 ans, mère de six enfants. .

Les mères de cette communauté pauvre ont faim pour nourrir leurs nombreux enfants. Ceux qui n’ont pas d’enfants paient toujours un prix élevé.

Rosaline Rogah, 20 ans, est mariée depuis trois ans et n’a pas encore conçu. Elle décrit avoir été constamment réprimandée par la famille de son mari.

“Ils disent que je suis inutile – que je ne suis utile à rien”, a-t-elle déclaré.

Alors que la maternité continue d’être étroitement liée à la valeur d’une femme, la planification familiale restera controversée dans cette société conservatrice.

Ainsi, Lagos continuera de croître et les plus vulnérables seront les plus débordés.