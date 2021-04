Lorsque Microsoft a lancé la Surface d’origine en 2012, peu d’entre eux auraient pu prédire l’impact que cela aurait sur l’avenir du PC. L’appareil lui-même n’a guère convaincu les consommateurs qu’une tablette pourrait jamais remplacer votre ordinateur portable, des années avant qu’Apple ne popularise le débat. Il exécutait Windows RT, un spin-off de Windows 8 qui a été tout aussi mal accueilli que le tout. Les performances du processeur Nvidia Tegra faisaient gravement défaut, tandis que 2 Go de RAM ne suffisaient pas pour de nombreuses tâches de productivité.

Cependant, bien que mal accueilli, l’appareil offrait un plan utile pour ce qui allait arriver. L’expérience a été transformée avec l’introduction du premier accessoire de clavier un an plus tard, faisant du premier Surface Pro un véritable appareil 2 en 1.

Il est également passé à une version complète de Windows 8, bien que la gamme Surface Pro ne soit pas devenue une véritable force avant de passer à Windows 10 en 2015. L’expérience convaincante qu’elle a fournie sur la Surface Pro 4 ressemblait à la première fois qu’un 2- in-1 pourrait remplacer de manière crédible un ordinateur portable. Le premier iPad Pro d’Apple a été lancé la même année, mais les limitations d’iOS signifiaient qu’il se sentait loin derrière la courbe.

Microsoft a continué à affiner la gamme Surface Pro ces dernières années, les 7 et 7+ offrant l’expérience la plus complète à ce jour. Cependant, un design moderne semble avoir été réservé à la Surface Pro X, son système basé sur ARM n’ayant pas encore été pleinement adopté par les consommateurs quotidiens.

Vous pourriez être pardonné d’avoir choisi une Surface Pro 4, un appareil qui a maintenant six ans, et de l’avoir confondue avec l’un des derniers modèles. Il y a eu beaucoup de changements sous le capot, mais le Pro 7 n’offre pas les énormes gains de performances pour justifier trois générations de mises à niveau.





La conception de la Surface Pro 4 de 2015 reste extrêmement familière.



Bien qu’il soit décevant de ne pas voir plus de changements de conception en gros, il est difficile de blâmer Microsoft de se reposer un peu sur ses lauriers. Pendant quelques années, la Surface Pro était le 2-en-1 par défaut, avec très peu de concurrence directe.

De nombreux fabricants ont lancé des ordinateurs portables commercialisés comme 2-en-1, mais une charnière à 360 ° offre une expérience très différente d’une tablette et d’un clavier entièrement détachables. Pendant ce temps, certains fabricants de tablettes – Windows ou autres – ont complètement arrêté de les fabriquer.

Cependant, cela a commencé à changer ces dernières années. Un nombre croissant de véritables 2-en-1 arrivent sur le marché, tant de fabricants établis que de nouveaux venus dans le secteur. Le candidat le plus évident est l’iPad Pro 2021 d’Apple, où la puissance de la nouvelle puce M1 fournira, en théorie, des performances de qualité Mac dans un facteur de forme ultra-portable.

Apple a expérimenté des accessoires pour clavier pendant des années, mais le Magic Keyboard de 2020 avait l’impression d’être la première fois qu’il avait vraiment réussi le design. Cela a cependant un coût (349 £ / 349 $ US pour être exact), ce qui signifie que vous payez beaucoup plus que l’équivalent Surface Pro 7 avec Type Cover.







Le nouvel iPad Pro M1 avec Magic Keyboard est un package convaincant. Image: Apple



Heureusement, il existe maintenant de nombreuses autres alternatives abordables sur le marché. L’exemple le plus évident vient de Microsoft lui-même, la Surface Go 2 offrant une version réduite de la Surface Pro à une fraction du prix.

Vous sacrifiez légèrement les performances et la taille de l’écran, mais il offre beaucoup de fonctionnalités pour peu d’argent. Ensuite, il y a l’UBook X de Chuwi, un appareil qui offre les bases d’une excellente expérience 2 en 1 à une fraction du coût.

Les appareils Chrome OS se sont également lancés dans l’action, le Chromebook IdeaPad Duet de Lenovo offrant une expérience tout aussi compacte à un prix encore plus abordable.

À l’inverse, si l’argent n’est pas un problème, il existe d’excellentes options en plus de l’iPad Pro avec Magic Keyboard. Encore une fois, Microsoft est une force active ici, avec son propre Surface Book 3 offrant sans doute l’expérience 2-en-1 la plus complète du marché.

La tablette elle-même est relativement volumineuse, cependant, et vous paierez généreusement pour ce privilège. Mais Lenovo est également bien représenté. Le ThinkPad X12 Detachable a exactement la même taille d’écran de 12,3 pouces que le Surface Pro 7, ainsi que plus de ports, un clavier et un stylet inclus dans le prix de départ actuel de 1099 USD (environ 790 £).







Le ThinkPad X12 Detachable est la version Lenovo du 2-en-1 haut de gamme. Image: Lenovo



Comme vous pouvez le constater, il existe désormais une multitude d’options dans le secteur de plus en plus populaire du 2-en-1. La Surface Pro 7 reste l’appareil le plus connu de son type mais ce n’est plus le choix par défaut. Si Microsoft ne propose pas de mises à niveau importantes dans la prochaine Surface Pro 8, cela pourrait signifier que les consommateurs chercheront ailleurs.

Le calendrier de publication de Microsoft a été modifié en raison de la pandémie, nous ne pouvons donc plus nous attendre à un nouveau Surface Pro en octobre. De nombreuses nouvelles fonctionnalités annoncées ont été intégrées à la Surface Pro 7+ de janvier, de sorte que les informations concrètes entourant le Pro 8 sont relativement minces sur le terrain. Il y a des rumeurs selon lesquelles Microsoft envisage un changement de conception pour accompagner les mises à niveau internes – sans cela, l’appareil aura du mal à rivaliser.

Le nouvel iPad Pro M1 est en tête de la concurrence. L’expérience pure de la tablette est en avance sur la Surface Pro, mais les limitations du système d’exploitation de l’iPad signifient qu’elle est toujours moins polyvalente que la version complète de Windows du Pro 7. Le ThinkPad X12 Detachable est donc le candidat idéal, mais Lenovo devra abandonner la démographie commerciale de l’IdeaPad afin de résonner auprès des consommateurs. Jusque-là, la Surface Pro garde son nez devant, mais s’en tenir au même design signifie qu’elle sera bientôt difficile à recommander.

Articles connexes pour plus de lecture