La surface « plate et rocheuse » de Mars vue sur des images haute résolution publiées par la Chine dans le cadre de sa mission martienne (PHOTOS)

Une série d’images haute résolution publiées vendredi sur le site Web de l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA) montre le terrain de la planète rouge en couleur (et elle a l’air rouge), ainsi que la plate-forme d’atterrissage et le rover Zhurong, la CNSA mentionné.

L’image ci-dessus montre la surface martienne, qui semble relativement plate, avec des roches de différentes tailles éparpillées un peu partout. Ils ont des bords lisses, sont de couleur plus claire que le terrain et sont semi-enterrés, selon la CNSA. Il y a une fosse annulaire à l’extrémité de l’image, avec des pierres angulaires plus sombres et quelques dunes de sable plus loin.

La photo suivante, montrant la plate-forme d’atterrissage, a été prise lorsque le rover martien s’est éloigné de la plate-forme d’environ six mètres. L’atterrisseur arbore le drapeau chinois et les contours des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin 2022.

La mission chinoise Tianwen-1, composée d’un orbiteur, d’une plate-forme d’atterrissage et d’un rover, a été lancée en juillet dernier. L’atterrisseur, qui transportait le rover, a atterri à Utopia Planitia, une vaste plaine de l’hémisphère nord de Mars, le 15 mai. Le rover Zhurong est descendu de sa plate-forme d’atterrissage à la surface martienne le 22 mai, commençant son exploration de la Planète rouge. Il surveille la région depuis 28 jours martiens (un jour martien dure environ 40 minutes de plus qu’un jour sur Terre). Le rover surveille la surface martienne et recherche des signes d’eau ou de glace qui pourraient nous aider à comprendre s’il y a déjà eu de la vie sur Mars.

Il s’agit du dernier lot d’images publié par le CNSA depuis l’atterrissage de l’orbiteur.

Quatre jours après l’atterrissage, cette photo a été prisepar la caméra d’évitement d’obstacle avant du rover montrant le mécanisme de rampe le terrain et l’horizon.

La photo ci-dessus a également été prise le 19 mai par une caméra de navigation faisant face à l’arrière du rover. Il montre l’aile solaire et l’antenne du rover.

La photo prise le 22 mai par une caméra arrière d’évitement d’obstacles montre que le rover avait quitté en toute sécurité la plate-forme d’atterrissage, atteint la surface de Mars et commencé à explorer.

Le rover Zhurong est nommé d’après le dieu du feu dans la mythologie chinoise ancienne, tandis que le nom de la mission, Tianwen, signifie « Questions au ciel », explique la CNSA.

Au cours de sa durée de vie prévue d’au moins 90 jours martiens (environ trois mois sur Terre), Zhurong prendra des images tridimensionnelles haute résolution du paysage martien et analysera la composition de la surface de la planète. L’orbiteur, d’une durée de vie d’une année martienne (environ 687 jours sur Terre), fait le tour de la planète en assurant la communication avec le rover et en envoyant les informations aux scientifiques sur Terre.

La Chine est le deuxième pays au monde après les États-Unis à atterrir et à utiliser un rover sur la surface martienne.

