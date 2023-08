La surface des spécifications Exynos 2400 de Samsung, dotée d’un processeur à 10 cœurs

Le site Web chinois d’AnTuTu est le dernier à prédire que Samsung utilisera à nouveau un chipset Exynos pour certaines de ses unités Galaxy S24 l’année prochaine. Peut-être que les pays européens, africains et certains pays asiatiques obtiendront la gamme Galaxy S24 avec un SoC Exynos 2400 basé sur un processus de fabrication amélioré de 4 nm de Samsung.

Plus intéressant, le rapport apporte les spécifications détaillées du chipset. Selon les rumeurs, il comporterait un processeur à 10 cœurs avec une configuration 1 + 2 + 3 + 4. Le cœur principal de Cortex-X4 serait cadencé à 3,1 GHz, tandis que le cluster duo sera composé de cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,9 GHz. Un ensemble de 3x Cortex-A720 est également à bord fonctionnant à 2,6 GHz et pour les tâches moins exigeantes, 4x cœurs Cortex-A520 cadencés à 1,8 GHz devraient suffire. Tous les cœurs sont basés sur l’architecture ARMv9.

En ce qui concerne le GPU, il comportera un GPU Xclipse 940 amélioré offrant deux fois plus d’unités de calcul graphique avec la technologie RDNA 2 d’AMD. Étant donné que le Xclipse 920 avait trois WGP (processeurs de groupe de travail) avec deux unités de calcul dans chacun, le Xclipse 940 aura probablement six WGP totalisant 12 cœurs GPU. On ne sait pas si cela suffirait à rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3 ou si cela se traduirait par deux fois les performances par rapport à l’Exynos 2200. Mais cela ressemble définitivement à un grand pas en avant, car les puces Exynos ont toujours manqué de prouesses graphiques.

De plus, la puce prendra en charge la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0, tandis que le nouveau FAI pourra gérer les capteurs de caméra 320MP et l’enregistrement vidéo 8K à 60 ips. Le nouveau modem Exynos 5300 sera probablement intégré.

