La surface des spécifications d’Asus Zenfone 10 avec plus de rendus, confirme la prise casque 3,5 mm

Les rendus de l’Asus Zenfone 10 qui ont fui la semaine dernière ont révélé ses options de conception et de couleur. Maintenant, un nouvel ensemble d’images de Zenfone 10 a fait surface, corroborant la fuite de la semaine précédente et confirmant la présence d’une prise casque 3,5 mm – une caractéristique rare sur les produits phares de nos jours.

Asus n’a pas détaillé la fiche technique du Zenfone 10, mais il a confirmé que le smartphone sera livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2, un écran de 5,9″, une recharge sans fil et une stabilisation de cardan à six axes de deuxième génération.









Asus Zenfone 10

La source affirme que l’Asus Zenfone 10 contiendra un panneau AMOLED de 5,9 pouces de résolution FullHD + avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz. Il disposera de deux options de RAM (8 Go / 16 Go) et de stockage (256 Go / 512 Go) et d’une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C.

La caméra selfie du Zenfone 10 utilisera probablement un capteur 32MP, tandis que la configuration à double caméra à l’arrière devrait comprendre des unités primaires 200MP et ultra larges 8MP.



Asus Zenfone 10 sera livré avec une prise casque 3,5 mm

Le smartphone est classé IP68 et possède un cadre en métal avec un dos en plastique. Le mois dernier, Asus a révélé par erreur que Zenfone 10 aurait une valeur au détail approximative de 749 $, mais on ne sait pas si c’est pour le modèle de base ou une autre variante.





















Asus Zenfone 10 en cinq couleurs différentes

L’Asus Zenfone 10 sera officiellement dévoilé le 29 juin, il y a donc peu d’attente pour tout savoir sur ses spécifications, son prix et sa disponibilité.

Source (en allemand)