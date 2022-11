La surface de rendu de Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Redmi de Xiaomi a dévoilé les écouteurs Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro TWS en mai, et la société pourrait bientôt lancer un modèle Lite qui est apparu dans des rendus révélant son design.

Contrairement aux modèles vanille et Pro, les écouteurs Redmi Buds 4 Lite TWS ne sont pas livrés avec des embouts en silicone, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’annulation passive du bruit. Nous ne voyons pas non plus l’indicateur de charge sur le boîtier de charge. Et bien que les images ne montrent que les Redmi Buds 4 Lite en blanc, il pourrait y avoir plus d’options de couleur au lancement.













Les rendus qui ont fui de Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

La source ne révèle pas les spécifications du Redmi Buds 4 Lite, nous devrons donc attendre pour en savoir plus sur ces écouteurs TWS abordables.

La source