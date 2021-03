Celles-ci incluent le fait que de nombreux détaillants non essentiels ont été contraints de fermer leurs portes alors que les économies du monde entier se bloquaient en réponse à la pandémie. En outre, de nombreux employés ont commencé à travailler principalement à domicile et les achats en ligne ont augmenté. Cela a soulevé des questions sur l’avenir des magasins physiques, si les entreprises vont déménager dans des bureaux plus petits, si les détaillants auront besoin de plus grands entrepôts logistiques et, en fin de compte, comment tout cela aura un impact sur les loyers.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy