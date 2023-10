Le Danois a été projeté hors de la route au 32e tour en raison d’une défaillance présumée de la biellette de direction arrière gauche alors que la voiture était sous charge dans le virage à droite rapide au virage 8.

Magnussen est sorti de la voiture sans aide, mais les dommages causés aux barrières ont entraîné un drapeau rouge. Il a été emmené au centre médical, mais il a été déclaré apte et est rapidement retourné au paddock.

Les températures des freins sont toujours à la limite au Mexique, et dans le cas de Magnussen, elles sont devenues trop élevées car il défendait durement Logan Sargeant et orientait la pente vers l’arrière.

L’Américain a franchi quelques virages seulement avant l’accident, moment auquel Magnussen a été informé par son ingénieur qu’il devait contrôler la température des freins.

Après l’impact, des images télévisées montraient un incendie de freins commençant autour de l’arrière gauche du Haas accidenté.

Pendant la période du drapeau rouge, l’équipe a vérifié la voiture sœur de Nico Hulkenberg, mais aucun signe de problème n’a été trouvé et l’Allemand a pu terminer la deuxième partie de la course.

“C’était un problème de chaleur qui a provoqué une panne de suspension”, a déclaré Steiner à Autosport. “C’était la chaleur des freins.

“Kevin défendait et la voiture a basculé. C’était juste à cause des températures élevées ici. Nous devons juste mieux gérer la situation. La voiture de Nico était OK.”

Photo par : Sam Bloxham / Images de sport automobile Kevin Magnussen, Haas VF-23

Malgré les dégâts importants et la perte d’un ensemble complet du récent package de mise à niveau, Steiner affirme que l’équipe dispose de suffisamment de pièces pour le reste de la saison.

“Nous allons bien. Ce n’est pas idéal, mais ça va. C’est toujours mieux en fin de saison. Maintenant, vous ne pouvez plus jouer de rôles même si vous les voulez.”

Quelques secondes avant l’accident, Magnussen a été entendu dire à l’équipe que “l’arrière gauche était complètement parti ici”, et il a suggéré qu’il avait peut-être reçu un avertissement indiquant que quelque chose n’allait pas.

“Je me sens bien”, a-t-il déclaré. “La suspension a abandonné. L’arrière gauche a spécifiquement perdu beaucoup d’adhérence quelques tours auparavant, j’ai soudainement perdu beaucoup d’adhérence là-dessus, puis elle a abandonné après.”

“Je pense que ça se passait bien. Au début de la course, c’était mieux, et puis d’un coup, je suis tombé plus que les autres. Et puis la suspension a lâché.

“Donc je ne sais pas si c’est lié. Peut-être qu’il y a quelque chose là-bas, mais je dois aller parler aux gars.”

Magnussen a été vu lui serrant la main après l’accident car il s’était blessé, mais il a insisté sur le fait qu’il allait bien : “Je viens de recevoir un coup sur les mains, et ils me font un peu mal, mais ils vont bien.”