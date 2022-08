La surabondance des stocks prouve que les efforts de la Fed pour étouffer l’inflation fonctionnent

J’ai trouvé un nouveau nom pour la politique de la Réserve fédérale pour contrer la croyance croissante que l’inflation pourrait être là pour rester.

Je l’appelle, “Pas de surabondance. Pas de gloire.”

La Fed a relevé ses taux pour refroidir l’économie et faire baisser la demande afin de répondre aux approvisionnements liés à la pandémie et à la guerre.

Des articles récents de divers organes de presse demandent si les intrants qui alimentent l’inflation sont « là pour rester ».

Ce type de pensée consensuelle marque généralement le moment de commencer à penser qu’un cycle est arrivé à son terme.

Alors que l’économie souffre de ce pic d’inflation depuis un peu plus d’un an, il semble terriblement prématuré de comparer ce cycle aux avancées séculaires de l’inflation qui ont dominé les années 70 et le début des années 80, comme je l’ai dit dans le passé.

En raison de ce raisonnement délirant, la récession pourrait bien être une caractéristique, plutôt qu’un bogue, du resserrement monétaire existant pour extraire “en permanence” l’inflation de l’économie.