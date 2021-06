La suprématie prête à prouver son point en Coupe du Commonwealth | Nouvelles de course

Clive Cox s’attend à ce que Supremacy montre ses vraies couleurs dans la Coupe du Commonwealth à Royal Ascot, après une course inférieure à la normale lors de ses débuts saisonniers.

Le héros des Middle Park Stakes de la saison dernière a déçu les Pavilion Stakes, l’épreuve officielle du groupe 1, mais a fait plaisir à Cox dans sa préparation pour le grand jour.

L’entraîneur de Lambourn a déclaré: « Supremacy a eu un retour décevant, mais il n’était clairement pas fait pour ça – ce qui n’était pas évident avant.

« Nous sommes certainement très heureux de la façon dont il s’est entraîné entre-temps, et j’espère qu’il pourra mettre cette course derrière lui. »

Cox pourrait également avoir un deuxième prétendant à la Coupe du Commonwealth avec Diligent Harry, qui a remporté trois de ses quatre départs en tout temps.

« Un autre est peut-être Diligent Harry, » dit-il.

« Il n’a pas encore couru sur le gazon et a raté ses départs prévus dans le Carnarvon (à Newbury) et Sandy Lane (à Haydock) à cause d’un sol très mou.

« C’est un militant de terrain très excitant et non exposé qui a remarquablement bien réussi par tous les temps. »

L’équipe de Cox lors de la réunion royale comprend Nando Parrado, qui a causé un bouleversement de 150-1 à Ascot dans les Coventry Stakes l’été dernier.

« Nando Parrado est vraiment un coureur prévu dans le Jersey, plus de sept ans », a-t-il déclaré.

« Il ne s’est pas étendu sur le kilomètre. Mais nous l’avons fait campagne sur un terrain meuble à de nombreuses reprises, et j’ai hâte de le relancer à Ascot – ce qui a définitivement réalisé sa meilleure performance dans le groupe deux en deux ans. -ancienne forme gagnante. »

Get Ahead est l’un des nombreux juvéniles passionnants que Cox a hâte de courir.

Il a en tête les Queen Mary Stakes pour la pouliche Showcasing, qui n’a remporté son départ que jusqu’à présent sur la piste de Berkshire le mois dernier.

« Nous espérons être bien représentés dans la plupart des courses des deux ans, tant qu’ils sont en bonne santé », a déclaré Cox.

« Nous avons une très belle pouliche dans le Queen Mary dans Get Ahead. Nous avons Caturra dans le Coventry; Instinctive Move se tournera vers le Norfolk, et Crazyland courra dans l’Albany ou le Queen Mary. »

Tis Marvelous est sur le point de participer à la réunion pour la cinquième année consécutive.

Le sprinter se dirige vers les Wokingham Stakes, dans lesquels il a terminé deuxième en 2019 et quatrième en 2018. Le hongre Harbour Watch a terminé quatrième des King’s Stand Stakes de l’année dernière et sixième de la Commonwealth Cup en 2017.

« Nous aurons Tis Marvellous, qui aime Royal Ascot, à Wokingham », a déclaré Cox, qui a également l’intention de diriger Streamline.

« Il a remporté le groupe 3 à deux ans et a raté l’an dernier à cause d’une blessure. C’est un autre espoir potentiellement excitant de retour dans la société du handicap.

« Dance Fever est au palais de Buckingham, et nous pourrions en avoir un peu plus dans les handicaps. Cela dépend de l’apparence des poids. »