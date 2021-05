La suprématie chinoise du tennis de table fait face à son plus grand test aux Jeux olympiques de Tokyo

La Chine a remporté 28 des 32 médailles d’or du tennis de table décernées aux Jeux olympiques, mais leur suprématie pourrait faire face à son plus grand test à ce jour en Tokyo cet été.

Peu de pays ont dominé un sport comme la Chine l’a fait en tennis de table – remportant chaque médaille d’or des trois derniers Jeux – mais un média d’État a rompu les rangs pour avertir d’une «crise».

L’avantage du pays pour les féroces rivaux du Japon, la forme incohérente parmi les meilleurs joueurs de la Chine et l’incertitude causée par la pandémie de coronavirus suggèrent que le pays le plus peuplé du monde pourrait ne pas avoir tout son chemin lorsque les Jeux olympiques retardés de Tokyo 2020 commenceront dans un peu plus de deux mois.

La sonnette d’alarme a sonné plus tôt ce mois-ci lorsque ce qui était présenté comme une simulation olympique parmi les joueurs chinois a donné des résultats choquants.

Zhou Qihao, classé 122e au monde, a stupéfié le champion olympique en titre en titre Ma Long et le numéro un mondial Fan Zhendong pour remporter le titre masculin.

Il y a aussi eu un bouleversement en double mixte, qui fera ses débuts olympiques à Tokyo.

Le China News Service, géré par l’État, a été exceptionnellement féroce dans son évaluation, l’appelant « un appel au réveil » et une « crise pas si petite ».

« La forme des principaux acteurs est tellement en haut et en bas, peut-elle être réajustée avant les JO? », A demandé l’agence de presse, mettant en garde contre la menace de l’équipe japonaise.

Mima Ito, numéro deux mondiale des femmes japonaises, a été identifiée par les médias chinois comme la principale menace pour un autre nettoyage à Tokyo.

Il y a aussi le prodige japonais de 17 ans Tomokazu Harimoto – dont les parents sont chinois – en simple masculin.

Peng You, rédacteur en chef du magazine en ligne Ping Pong, a rejeté les propos de crise.

D’autres experts ont présenté les résultats surprenants récents comme une concurrence saine et la preuve de la remarquable profondeur de talent de la Chine.

«Si des problèmes sont exposés à Tokyo plutôt que lors de cette simulation, ce serait la pire des choses», a déclaré le président de l’Association chinoise de tennis de table Liu Guoliang.

Pas ‘invincible’

Peng a déclaré que le plus gros problème pour les joueurs chinois était les attentes des fans. Pour certains, tout sauf les cinq médailles d’or à Tokyo sera un échec.

« La plupart des fans ou soi-disant fans ne prêtent attention qu’au résultat et ne savent pas grand-chose des détails ou de l’histoire intérieure », a-t-il déclaré.

«Nos excellents résultats passés dissimulent de nombreux problèmes existants. Tout le monde pense que l’équipe chinoise est invincible… ce n’est pas le cas. «

Avec une solide équipe japonaise bénéficiant d’un avantage à domicile, Peng estime que «la menace est sans précédent» depuis que le tennis de table est devenu un sport olympique à part entière en 1988.

Hormis la Chine, les seuls autres pays à remporter des titres olympiques de tennis de table sont la Corée du Sud (trois fois) et la Suède (une fois).

La Chine a nommé cette semaine son équipe de six membres pour Tokyo et l’annonce a fait des vagues après que la championne du monde Liu Shiwen ait été controversée en dehors de la formation en simple féminin.

Au lieu de cela, le joueur de 30 ans, qui a souffert de blessures, jouera des épreuves par équipe et des doubles mixtes.

Un hashtag lié à Liu a accumulé au moins 370 millions de vues sur le Weibo, semblable à Twitter, soulignant l’intérêt intense pour l’équipe.

Peng dit que la Chine remportera probablement à nouveau les cinq médailles d’or à Tokyo, mais il ne sera pas déçu si ce n’est pas le cas.

« Je pense personnellement que pour le tennis de table à l’échelle mondiale, c’est une bonne chose (ne pas tout gagner) », a déclaré Peng.

«Ce serait plus propice à la promotion et au développement du jeu.

« Parce que si ce n’est pas seulement la Chine, le sport aura plus de charme. »

Les Jeux de Tokyo, qui ont été reportés de l’été dernier en raison de la pandémie, devraient débuter le 23 juillet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici