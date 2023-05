La suprématie blanche « la menace la plus dangereuse » pour les États-Unis – Biden

Le président a été accusé de pousser à une « division raciale dangereuse »

Dans un discours prononcé samedi devant des diplômés universitaires noirs, le président américain Joe Biden a qualifié la « suprématie blanche » de menace terroriste la plus dangereuse pour les États-Unis. La déclaration – qui est contredite par les statistiques sur la criminalité – a été condamnée par des experts conservateurs.

« La suprématie blanche… est la menace terroriste la plus dangereuse dans notre patrie », Biden a déclaré aux diplômés de l’Université Howard, une université historiquement noire (HBCU) à Washington DC.

«Je ne dis pas cela simplement parce que je suis dans un HBCU noir. Je le dis partout où je vais », Biden a continué. « Des progrès intrépides vers la justice signifient souvent un recul féroce de la part des forces les plus anciennes et les plus sinistres. C’est parce que la haine ne s’en va jamais… elle ne fait que se cacher sous les rochers.

Tout au long de son mandat, Biden a souvent évoqué la menace de la suprématie blanche, affirmant que la croyance en la supériorité de la race blanche avait motivé les partisans de l’ancien président Donald Trump à se révolter au Capitole américain en janvier 2021. Le président américain a également déclaré l’année dernière que les noirs vivent dans la peur d’être « abattu par des armes de guerre déployées dans une cause raciste ».

BIDEN à l’Université Howard : « La menace terroriste la plus dangereuse pour notre patrie est la suprématie blanche, et je ne dis pas cela parce que je suis dans une HBCU noire… » pic.twitter.com/qPL3bkGsCx — Recherche RNC (@RNCResearch) 13 mai 2023

À la mi-2021, l’administration Biden a publié la toute première stratégie nationale du gouvernement américain pour lutter contre le terrorisme intérieur, qui nommait « extrémistes violents à motivation raciale » et les extrémistes antigouvernementaux « les deux éléments les plus meurtriers de la menace terroriste intérieure d’aujourd’hui. »

En savoir plus La Maison Blanche affirme que le racisme a coûté 16 000 milliards de dollars depuis 2000

Selon les statistiques sur la criminalité du FBI, le diplômé moyen de l’Université Howard est 11 fois plus susceptible d’être assassiné par un membre de sa propre race qu’un auteur blanc. Alors que les Afro-Américains commettent la majorité de tous les crimes violents aux États-Unis, la plupart des crimes – qu’ils soient commis par des Américains blancs ou noirs – sont intraraciaux.

La déclaration de Biden a été condamnée par des experts conservateurs, qui ont accusé le président d’utiliser une rhétorique de division pour solliciter des votes.

« Le Parti démocrate a passé la majeure partie du 19e siècle et une grande partie du 20e à utiliser le racisme manifeste pour gagner les élections », l’activiste libertaire Jon Miltimore tweetéajoutant que «Ils recommencent au 21e siècle. Le racisme est tout simplement très différent de la version du 19e siècle.

La journaliste Julie Kelly a qualifié Biden de « menteur pathologique » et l’a accusé d’alimenter « division raciale dangereuse. »