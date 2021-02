La suprématie blanche et les mouvements néo-nazis sont une « menace transnationale » qui devient de jour en jour plus dangereuse, selon le chef de l’ONU

Les Nations Unies ont averti que la suprématie blanche et les mouvements néo-nazis sont une menace croissante pour le monde dans lequel nous vivons, ajoutant que les personnes en position de responsabilité les encouragent d’une manière jusqu’alors impensable.

«La suprématie blanche et les mouvements néo-nazis sont plus que des menaces terroristes nationales. Ils deviennent une menace transnationale », Le secrétaire général des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a déclaré lundi au Conseil des droits de l’homme de l’organisation.

«Aujourd’hui, ces mouvements extrémistes représentent la première menace à la sécurité intérieure dans plusieurs pays», Guterres a déclaré, ajoutant que nous voyons de plus en plus de personnes au pouvoir applaudir ces groupes «D’une manière qui était jugée inimaginable il n’y a pas si longtemps.»

Le secrétaire général de l’ONU a appelé les gens du monde entier à contribuer à la réalisation «Action coordonnée» pour surmonter cette menace qui, selon Guterres, est «Grandissant de jour en jour.»

Guterres a déclaré que l’ONU doit jouer un rôle central pour vaincre cette «Danger croissant» et empêcher «Terrorisme à motivation ethnique».

Guterres a soutenu que ces groupes ont utilisé la pandémie à leur avantage, en «Polarisation sociale et manipulation politique et culturelle», ajoutant qu’ils se sont engagés dans un « Nourrir la frénésie de la haine – collecter des fonds, recruter et communiquer en ligne à la fois à la maison et à l’étranger. »

Les commentaires du secrétaire général interviennent six semaines après la saisie du bâtiment du Capitole américain par des manifestants en colère, soutenus par le président sortant Donald Trump. Le président Joe Biden a déclaré que l’attaque avait été menée par «Des voyous, des insurgés, des extrémistes politiques et des suprémacistes blancs.»

Trump nie avoir agi de manière inappropriée, ajoutant que «Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée.

