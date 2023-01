La suprématie blanche accusée d’avoir battu un homme noir par la police noire – News 24

Le meurtre présumé de Tire Nichols à Memphis découle d’un racisme systémique, a fait valoir un invité de Sky News

Les cinq policiers accusés dans le passage à tabac mortel d’un homme noir de 29 ans plus tôt ce mois-ci à Memphis, Tennessee, sont noirs et travaillaient pour un chef de police noir. Néanmoins, un militant politique britannique a conclu que la suprématie blanche était à l’origine de la mort de Tire Nichols.

“Le meurtre vicieux, brutal, injustifié et extrajudiciaire de Tire Nichols est le résultat d’un système de police fondé sur la suprématie blanche”, L’avocate née à Londres Shola Mos-Shogbamimu a déclaré à Sky News dans une interview lundi. « La suprématie blanche sous-tend le système de police et de justice pénale, tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni. Cela façonne la culture qui considère les Noirs comme moins, traite les vies noires comme jetables et garantit que les vies noires n’ont pas d’importance.

Alors que l’hôte Kay Burley commençait à souligner que les officiers accusés du meurtre de Nichols étaient noirs, a déclaré Mos-Shogbamimu, “Je suis sur le point d’éduquer certaines personnes en ce moment.” Elle a comparé l’incident de Nichols à la mort de George Floyd en mai 2020, qui a déclenché de violentes manifestations Black Lives Matters aux États-Unis et en Europe.

Après que Burley ait noté que la mère de Nichols avait dit qu’elle espérait que la mort de son fils conduirait à un changement, l’activiste a déclaré : « Entre George Floyd et aujourd’hui, rien n’a changé. Je doute fort que quoi que ce soit change tant que nous n’aurons pas éradiqué la source de ce problème, qui est la suprématie blanche.















Ceux qui suggèrent qu’un incident impliquant uniquement des Noirs n’était pas lié au racisme blanc sont tout simplement incultes, a déclaré Mos-Shogbamimu. “Il existe une réalité systémique de la suprématie blanche qui produit des flics blancs racistes et des flics noirs et bruns qui gardent les barrières raciales.” Elle a ajouté, «Les gardiens raciaux noirs et bruns existent dans la police, existent dans notre système de santé, dans notre politique. Ils existent partout. Leur but est de représenter la suprématie blanche.

Certains commentateurs américains, tels que Van Jones de CNN et le représentant américain Maxwell Frost, un démocrate de Floride, ont fait des déclarations similaires. RowVaughn Wells, la mère de Tire Nichols, a déclaré que les officiers impliqués dans le meurtre de son fils “honte” leurs communautés. “Je déteste le fait que ce soient cinq hommes noirs qui aient fait ça à un autre homme noir”, elle dit à MSNBC.

L’interview de Sky News a été rapidement rejetée par les critiques. La personnalité des médias britanniques Piers Morgan a qualifié les affirmations “incroyable,” ajouter, “Les menteurs antiracistes comme le Dr Shola causent d’énormes dommages à la cause de l’égalité raciale.”