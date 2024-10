La suppression progressive d’uBlock Origin de Google Chrome a commencé

Google Chrome a commencé à supprimer progressivement uBlock Origin. Le développeur du bloqueur de publicité gratuit, Raymond Hill, a récemment republié une capture d’écran qui montre que Chrome désactive automatiquement uBlock Origin car il n’est « plus pris en charge ».

Hill dit que vous remarquerez peut-être une différence lors de l’utilisation d’uBlock Origin Lite par rapport à uBlock Origin en fonction des sites Web que vous visitez et de la configuration de l’extension. En effet, uBlock Origin Lite a des capacités de filtrage plus limitées que uBlock Origin, car la spécification Manifest V3 impose des restrictions sur le filtrage. API de requête nette déclarative utilisé par les extensions de blocage des publicités.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Le bordle porte-parole de Google, Scott Westover, a déclaré que plus de 93 % des extensions « activement maintenues » dans le Chrome Web Store utilisent Manifest V3. « Les principales extensions de filtrage de contenu disposent toutes de versions Manifest V3, avec des options pour les utilisateurs d’AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin et AdGuard », a déclaré Westover.