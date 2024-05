La suppression par la Russie des bornes frontières estoniennes est « inacceptable »

L’Union européenne a dénoncé la suppression par la Russie des bouées marquant la frontière avec l’Estonie sur le fleuve Narva.

Au total, 24 des 50 bouées placées pour baliser les itinéraires de navigation ont été retirées tôt jeudi, ont indiqué des responsables estoniens.

Les tensions à la frontière se sont accrues depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que « de telles actions sont inacceptables ».

« Cet incident frontalier s’inscrit dans un schéma plus large de comportements provocateurs et d’actions hybrides de la part de la Russie, notamment sur ses frontières maritimes et terrestres dans la région de la mer Baltique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Moscou a contesté l’emplacement des balises flottantes, utilisées pour empêcher les bateaux de s’égarer dans les eaux étrangères, et a contesté l’emplacement prévu d’environ la moitié des 250 bouées, a indiqué le service des gardes-frontières estoniens.

La Première ministre estonienne Kaja Kallas a déclaré qu’elle tentait de clarifier la situation avec la Russie.

Elle a déclaré que cela semblait faire partie d’un « schéma plus large » d’action de Moscou consistant à utiliser « des outils liés à la frontière pour créer la peur et l’anxiété ».

Le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré avoir convoqué le chargé d’affaires russe et déclaré qu’il considérait cette décision comme un « incident frontalier provocateur ».

Dans un communiqué, elle a indiqué avoir exigé le « retour immédiat » des bouées.

Cela intervient après que le ministère russe de la Défense a brièvement publié cette semaine une proposition visant à réviser sa frontière maritime dans la mer Baltique.

La proposition a été supprimée après avoir suscité l’inquiétude des membres de l’OTAN, dont l’Estonie.

Moscou n’a pas encore commenté.