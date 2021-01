Les écouteurs intra-auriculaires AirPods Max d’Apple sont livrés avec la suppression active du bruit (bien évidemment, étant donné le prix scandaleux), et un mode de transparence qui permet au bruit ambiant de passer. Les utilisateurs d’écouteurs circum-auriculaires peuvent basculer entre le mode de transparence et la suppression active du bruit en appuyant sur un bouton sur l’oreillette droite. Cependant, selon des rapports en ligne, certains utilisateurs ont signalé un problème avec les écouteurs qui se produit lors du basculement entre les modes d’annulation active du bruit et de transparence. Parfois, lors du passage à la suppression du bruit à partir du mode de transparence, un seul des oreillettes basculera, laver une tasse en ANC et une en mode transparence.

Cependant, selon les gens de MacRumours, qui ont également rencontré le problème sur les AirPods Max d’un employé, le problème semble être intermittent et peut être résolu en redémarrant simplement les AirPods Max. Avant de redémarrer les AirPods Max, cependant, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils disposent d’une batterie en branchant les écouteurs sur l’oreille dans un point de charge via le câble USB de type C vers Lightning. Après cela, les utilisateurs doivent appuyer et maintenir le bouton d’annulation du bruit et la couronne numérique jusqu’à ce que le voyant d’état LED en bas de l’écouteur droit clignote en orange. Cela redémarrera vos écouteurs AirPods Max et, espérons-le, résoudra le problème pour le moment. Si le problème persiste, il est recommandé aux utilisateurs de suivre à nouveau les mêmes étapes.

Le géant Apple basé à Cupertino devrait être en mesure de corriger le bogue dans une future mise à jour logicielle, espérons-le. Cependant, si le problème est plus persistant, les utilisateurs peuvent essayer de réinitialiser entièrement leurs écouteurs AirPods Max en utilisant les mêmes étapes ci-dessus, mais cette fois, en maintenant le bouton de suppression du bruit pendant 15 secondes. Une fois que le voyant d’état clignote en orange, puis devient blanc, cela signifie que les écouteurs ont été réinitialisés et que les utilisateurs peuvent les reconnecter à l’appareil.