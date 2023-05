La suppression des règles de l’UE « pourrait stimuler l’industrie viticole britannique de 180 millions de livres sterling »

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Selon le secrétaire à l’environnement, la suppression des lois de l’Union européenne retenues « mettra une fusée sous » l’industrie vinicole nationale du Royaume-Uni et augmentera potentiellement les vignobles de 180 millions de livres sterling.

Une multitude de réglementations bruxelloises qui ont été conservées après le Brexit seront supprimées dans le cadre du projet de loi sur la législation européenne conservée (révocation et réforme), y compris certaines qui ont un impact sur le secteur viticole en plein essor en Grande-Bretagne.

Therese Coffey a déclaré que les changements introduits par la législation donneraient aux vignobles la « liberté dont ils ont besoin pour prospérer ».

Les commentaires font suite à une dispute du Parti conservateur après que le gouvernement a édulcoré les plans visant à débarrasser les lois britanniques des règles européennes restantes.

Les députés conservateurs favorables au Brexit ont été irrités après que les ministres ont confirmé que 600 lois européennes retenues seraient abrogées au lieu des 4 000 promises.

Le gouvernement avait initialement promis une clause de « temporisation » sur toutes les lois transférées du bloc commercial d’ici la fin de 2023 dans le cadre du projet de loi sur la législation européenne conservée.

L’ancien secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, a qualifié le plan de mise à la casse révisé de « pathétiquement sous-ambitieux ».

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que l’abandon des réglementations du bloc relatives aux viticulteurs donnerait aux entreprises la liberté de choisir parmi une plus large gamme de vignes, y compris des variétés plus résistantes aux maladies.

Les restrictions qui empêchent actuellement l’industrie du vin de produire de nouveaux assemblages seront également supprimées, tandis que les embouteilleurs pourront transformer le vin importé en vin mousseux.

Les exigences d’emballage – telles que la stipulation selon laquelle certains vins mousseux doivent avoir des capsules en aluminium et des bouchons de champignon – seront levées lorsque la législation sera adoptée.

Les responsables du ministère ont déclaré que de tels bouchons de bouteilles peuvent s’avérer coûteux et encombrants, le changement signifiant potentiellement plus de choix pour les consommateurs, car les producteurs réduisent leurs coûts.

La ministre du Cabinet, Mme Coffey, a déclaré: «Le Royaume-Uni compte plus de 800 vignobles prospères chez lui et des centaines de millions de livres de commerce de vin transitant par les ports britanniques chaque année.

« Mais pendant trop longtemps, nos producteurs ont été freinés par de lourdes réglementations héritées de l’UE. Nous leur donnerons la liberté dont ils ont besoin pour s’épanouir.

« Ces réformes donneront un coup de fouet aux entreprises de nos viticulteurs – en développant l’économie, en créant des emplois et en soutenant une partie vitale de notre secteur de l’alimentation et des boissons. »

Le secrétaire aux affaires et au commerce, Kemi Badenoch, a déclaré: « La réforme et la suppression de réglementations contraignantes contribueront à la croissance de l’économie et offriront aux entreprises les libertés dont elles ont tant besoin pour innover, créer et prospérer. »

Miles Beale, directeur général de la Wine and Spirit Trade Association, a déclaré: «Nous saluons la gamme de mesures proposées aujourd’hui, dont beaucoup ont été proposées publiquement.

« En introduisant une plus grande flexibilité, les producteurs et importateurs de vin ne seront pas obligés de faire quoi que ce soit différemment mais pourront innover. »

Une consultation, qui devrait commencer à prendre des avis sous peu, cherchera à obtenir des opinions sur la nature, la portée et le calendrier de tous les changements proposés auprès de diverses parties prenantes de l’industrie, a déclaré Defra.

L’industrie du vin au Royaume-Uni est en plein essor ces dernières années.

Le viticulteur Chapel Down, une entreprise basée dans le Kent, a rapporté en mars que les ventes avaient bondi de plus de 50% par rapport à 2022, vendant un record de 790 000 bouteilles d’une récolte « exceptionnelle » qui lui avait permis de produire plus de deux millions de bouteilles de vin.