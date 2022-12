La suppression des réductions d’impôts pour les banques pourrait nourrir 1,9 million d’enfants, a déclaré Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’arrêt des réductions d’impôts accordées aux banques pendant une semaine seulement pourrait financer des bons alimentaires pour 1,9 million d’enfants pauvres à Noël, a révélé une analyse.

Si le gouvernement de Rishi Sunak devait abandonner les réductions d’impôts pendant sept jours, il récolterait suffisamment pour nourrir tous les enfants éligibles aux repas scolaires gratuits en Angleterre pendant les vacances scolaires.

Analyse des libéraux démocrates, partagée avec L’indépendantmontre une perte attendue pour le Trésor de 3,2 milliards de livres sterling l’année prochaine en raison de la réduction prévue de la surtaxe bancaire sur les bénéfices et des réductions de la taxe bancaire – plus de 61 millions de livres sterling par semaine.

Le parti d’opposition a déclaré que 61 millions de livres sterling pourraient être utilisés pour fournir des chèques-repas de 3 livres aux enfants pauvres chaque jour de la semaine pendant la période des fêtes.

Munira Wilson, porte-parole de l’éducation des Lib Dems, a déclaré: “Il est complètement déconnecté pour ce gouvernement conservateur de poursuivre la réduction des impôts des grandes banques.”

“Si Jeremy Hunt annulait la coupe pour une seule semaine, cela nourrirait des millions d’enfants ce Noël. Le fait qu’il soit si réticent à le faire prouve à quel point ses priorités sont complètement erronées », a-t-elle ajouté.

La déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt a confirmé que la réduction prévue par M. Sunak de la surtaxe bancaire sur les bénéfices de 8% à 3% se poursuivrait à partir d’avril 2023.

Le changement et les récentes réductions de la taxe signifient que les banques opérant au Royaume-Uni paieront 18 milliards de livres sterling de moins de ces taxes au cours des cinq prochaines années, selon l’analyse de Lib Dem des données de l’Office for Budgetary Responsibility (OBR).

Les conclusions interviennent alors que les députés et les militants demandent à M. Sunak d’élargir à la fois l’éligibilité aux repas scolaires gratuits et le financement des programmes de vacances.

L’indépendant s’est associé à la Food Foundation pour la campagne Feed the Future, appelant à une extension des repas scolaires gratuits à tous les enfants des ménages bénéficiant d’un crédit universel.

Notre campagne a appelé à une extension des repas scolaires gratuits au milieu de la crise du coût de la vie ( )

Environ 1,9 million d’enfants sont actuellement éligibles, mais 800 000 autres enfants en situation de pauvreté ne peuvent pas bénéficier de repas gratuits car le revenu de leur famille – hors prestations – est supérieur à 7 400 £ par an après impôt.

La semaine dernière, la députée travailliste Zarah Sultana a présenté un projet de loi qui élargirait l’éligibilité à tous les élèves du primaire en Angleterre. Elle a déclaré que cette décision garantirait que “chaque enfant en Angleterre, quelle que soit son origine, reçoive un repas décent chaque jour”.

L’appel intervient au milieu des craintes que des centaines de milliers d’enfants pauvres ne bénéficient pas du soutien disparate offert par les autorités locales pendant les vacances de Noël.

L’analyse par les militants du programme gouvernemental de fonds pour les activités de vacances (HAFP) – qui fournit un financement aux conseils pour des bons pendant les vacances scolaires – montre qu’il n’a atteint que 29% des 1,9 million d’enfants éligibles aux repas scolaires gratuits.

La députée travailliste Zarah Sultana a présenté un projet de loi visant à étendre l’admissibilité aux repas scolaires gratuits

Si le programme a à nouveau la même portée restreinte cette année, il laisserait 1,35 million d’enfants éligibles sans soutien pour les repas pendant les vacances, a averti la députée travailliste Kim Johnson.

Exhortant M. Sunak à étendre le programme, le député a déclaré: “Donnez aux conseils les fonds nécessaires pour lutter contre la faim pendant les vacances cet hiver et assurez-vous qu’aucun enfant n’a faim.”

La Food Foundation a déclaré qu’il existait désormais une «loterie de codes postaux» sur laquelle les autorités locales fournissaient des bons ou un autre soutien supplémentaire pendant les vacances.

La Local Government Association a déclaré que certains conseils ne pouvaient plus se permettre de continuer à donner des bons dans le cadre du programme gouvernemental Holiday Activity and Food (HAF).

Le porte-parole de l’éducation des Lib Dems a déclaré que le gouvernement avait été entraîné “à coups de pied et de cris” pour aider les enfants aux prises avec la pauvreté alimentaire pendant la pandémie de Covid.

“Pourtant, leurs efforts continus pour refuser des repas scolaires gratuits à 800 000 enfants prouvent qu’ils s’en fichent ou qu’ils n’ont toujours pas compris le message”, a déclaré Mme Wilson.

Elle a ajouté: «Les ministres conservateurs doivent intensifier et étendre les repas scolaires gratuits et déployer des bons alimentaires dans tout le pays – cela coûterait une fraction de ce qu’ils dépensent pour des projets de vanité et pour aider leurs amis riches.»