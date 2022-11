La suppression des lois européennes sur l’énergie permettra désormais aux Britanniques d’économiser des milliards de livres sterling – c’est une trop belle opportunité à manquer

LA DÉMOCRATIE est le premier fruit du Brexit. Les électeurs choisissent maintenant comment ils sont gouvernés et le pouvoir du bureaucrate est réduit.

C’est un avantage quotidien. Les décideurs politiques réfléchissent maintenant à ce qui est le mieux pour le Royaume-Uni et les personnes au pouvoir sont responsables devant les électeurs qui les y ont placés.

Lors de sa campagne estivale à la direction, Rishi Sunak a promis de supprimer la TVA sur le chauffage domestique Crédit : Getty

Cet avantage essentiel et quotidien est l’aspect le plus transformateur de la sortie de l’Union européenne, mais c’est finalement l’utilisation du pouvoir qui verra mûrir les fruits du Brexit.

C’est le défi pour les politiciens car il exige de s’écarter de la culture de réglementation de l’UE et de la protection des intérêts acquis.

Comme chaque règle a un lobbyiste qui fera campagne pour la protéger et qui peut souvent dépenser de l’argent pour soutenir les pratiques restrictives, les politiciens doivent être audacieux pour saisir la liberté qu’offre le Brexit et donner la priorité aux électeurs.

La politique énergétique est un domaine de divergence primordial.

Lors de sa campagne estivale à la direction, Rishi Sunak a promis de supprimer la TVA sur le chauffage domestique. Cela devrait arriver.

Il vaut bien mieux pour le gouvernement de ne pas taxer les gens en premier lieu que de leur offrir une subvention avec leur propre argent.

Des coûts de chauffage inférieurs de 5 % ne résoudraient pas le problème actuel, mais cela aiderait.

Dans l’UE, nous avons signé un système d’échange d’émissions (ETS) que, follement, nous avons reproduit de l’extérieur.

Cela devrait être supprimé, ce que nous sommes maintenant libres de faire.

Cela rend tous nos coûts énergétiques plus élevés.

Il retombe sur la production d’électricité, ce qui aggrave la hausse du prix du gaz, il renchérit le coût du raffinage du pétrole de sorte que le diesel et l’essence coûtent plus cher. Il s’agit d’une deuxième taxe sur les combustibles.

Pire encore, cela risque de mettre en faillite des industries à forte intensité énergétique, telles que la sidérurgie.

Il abaisse le niveau de vie des Britanniques et ne réduit pas les émissions de carbone, car il entraîne une augmentation des importations qui sont moins chères mais émettent à l’étranger plutôt qu’au Royaume-Uni.

Avoir quitté l’UE et ne pas avoir abandonné un schéma qui nous rend plus pauvres et plus froids est une folie.

C’est là que la responsabilité est si importante, car les politiciens ne peuvent plus se cacher derrière les jupes de l’UE.

L’ETS n’est pas seulement maintenant un système auto-imposé – un échec à utiliser un avantage du Brexit – mais il a été imposé par un gouvernement conservateur.

ENCOURAGER LA CROISSANCE

C’est ce qui rend le projet de loi sur la législation européenne conservé si important.

Cette proposition, qui est actuellement devant la Chambre des communes, entraînera l’expiration de toutes les lois européennes introduites par le biais de directives et de règlements, à moins que le gouvernement ne veuille activement la conserver.

Le sceau de l’approbation démocratique devra être apposé sur chacune de ces règles de Bruxelles dont nous avions l’habitude de nous moquer si nous voulons les conserver.

Il existe plus de 2 400 de ces règles, chacune répertoriée sur un site Web du gouvernement.

Aucun d’entre eux n’a fait l’objet d’un examen avant de devenir loi, ils ont été décidés à huis clos dans l’UE et ont ensuite dû devenir une loi nationale.

Certains d’entre eux ont même été opposés lors de leur introduction, mais l’opposition a été rejetée.

Ces règles couvrent tous les domaines de la vie quotidienne et doivent être modifiées pour encourager la concurrence et réduire les coûts.

En période d’inflation, la déréglementation aide à maintenir les prix bas, tout en encourageant la croissance.

“RÉFORMES DU CÔTÉ DE L’OFFRE”

Ce sont les fameuses réformes « du côté de l’offre ». Un domaine majeur de réforme devrait être la réglementation du travail.

L’UE était favorable à un niveau élevé de règles imposées par les États.

Il est préférable de permettre la libre négociation entre employeurs et salariés, qui bénéficient tous deux de flexibilité.

Les travailleurs gagnent plus et les employeurs peuvent être plus productifs.

Par exemple, on dit que la directive sur le temps de travail coûte au NHS 3 milliards de livres sterling par an en frais d’agence et autres.

De nombreuses règles détaillées sur les produits devraient également être supprimées.

D’autres pays en dehors de l’UE n’en ont pas.

Ils arrêtent l’innovation de produits qui réduit les coûts pour les consommateurs et ils supposent que les gens ne peuvent pas déterminer par eux-mêmes quel produit serait le plus économique à utiliser.

COUPER LES PRIX

La suppression des règles détaillées permettrait d’importer des marchandises en provenance d’autres pays, de stimuler la concurrence et de réduire les prix.

Les règles qui représentent un coût pour les entreprises mais dont les avantages sont limités devraient également être abolies.

Il en existe des centaines, et à quoi servent le « Footwear (indication of composition) Labelling Regulations 1995 » ou le coûteux « Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018 » qui s’applique inutilement aux voyages intérieurs ?

L’abrogation de lois de ce type permettrait aux entreprises d’économiser des coûts sans risque pour les consommateurs.

Ensuite, il y a la réglementation des services financiers qui, si elle était modifiée, libérerait des milliards de livres pour l’économie.

La Solvabilité II, qui réglemente le secteur des assurances, si elle était modifiée, permettrait une plus grande concurrence, des rentes de meilleure valeur pour les retraités et aiderait à maintenir le Royaume-Uni au centre du secteur mondial des assurances. Cela contribuerait à la croissance économique

Notre adhésion à l’UE a toujours consisté à gérer le déclin.

Nous avons adhéré en 1973 par crainte d’un échec et ceux qui manquent de confiance dans cette grande nation souhaitent toujours s’accrocher fermement à l’UE, même de l’extérieur.

Traiter de l’énergie, de l’emploi, des services financiers et d’une multitude de réglementations mesquines permettra aux consommateurs d’économiser des milliards de livres, permettra la croissance économique et éliminera le malaise économique actuel.

C’est une trop belle occasion à manquer.

5 BREXIT BOOSTS QUE NOUS POUVONS FAIRE MAINTENANT RÉDUIRE les factures de chauffage en supprimant la TVA

BAISSER les prix du gaz en supprimant le système d’échange de quotas d’émission

ÉCONOMISEZ les milliards du NHS en regroupant les décrets de l’UE

Réduire les coûts pour les consommateurs en abandonnant les règles sur les produits

BOOSTER nos retraites en faisant évoluer les règles d’assurance